Власти Москвы бесплатно разместили билборды с пуском ядерной ракеты

Рекламно-информационное агентство Минобороны "Армия России" получило в Москве бесплатные рекламные места ко дню ракетных войск стратегического назначения. На них изображён запуск межконтинентальной ядерной ракеты и слоган "После нас – тишина".





Билборды уже появились на улицах Москвы. Из протокола заседания межведомственной комиссии по вопросам распространения рекламы следует, что в городе размещены 10 простых, 10 цифровых билбордов и ещё один "сверхбольшого формата". Период размещения – с 7 по 20 декабря. Внимание на документ обратило издание "Открытые медиа".

Комиссия признала проект билбордов от "Армии России" рекламой, представляющей особую общественную значимость. Аналогичные решения вынесены еще по девяти десяткам заявок. Бесплатные рекламные места получили проекты "Российского военно-исторического общества", городские департаменты, благотворительные фонды, театры и музеи, а также "Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла".

Представитель департамента средств массовой информации и рекламы Москвы подтвердил журналистам "Новой газеты", что материалы размещаются на безвозмездной основе. Заявитель лишь обеспечивает подготовку макета, уточнили в ведомстве.

День ракетных войск стратегического назначения отмечается в России 17 декабря. "После нас – тишина" – неофициальный девиз этого рода войск.