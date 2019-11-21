Путин: испытания нового оружия продолжатся "несмотря ни на что"

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия, "несмотря ни на что", продолжит совершенствовать новое оружие, при испытании которого на полигоне под Северодвинском в августе в результате взрыва с выбросом радиации погибли семь человек.

Путин в четверг прокомментировал катастрофу на полигоне в Нёноксе, вручая в Кремле ордена Мужества, которыми посмертно были награждены погибшие, их родственникам.

Президент прямо не сказал, о каком оружии идёт речь, заявив при этом, что оно не имеет аналогов в мире и "призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперёд". По словам Путина, обладание "уникальными технологиями" является "гарантией мира на планете".

Ранее президент России говорил, что взрыв на полигоне произошёл в ходе работ над перспективными системами вооружений. В Минобороны заявляли, что взорвалась ракетная установка с изотопным источником питания.

Радио Свобода и ряд других СМИ в ходе расследований катастрофы в Нёноксе пришли к выводу, что взрыв произошёл, вероятнее всего, при попытке поднять со дна Белого моря ракету с ядерной энергетической установкой "Буревестник". О разработке этой ракеты Путин говорил в своём послании 1 марта 2018 года.

Официальные лица Соединённых Штатов также заявляли, что, по всей видимости, взрыв был связан с испытаниями "Буревестника", а именно – с попыткой поднять ракету.

Инцидент произошёл 8 августа. Погибли семь человек – пять сотрудников "Росатома" и двое представителей Минобороны. Несколько человек пострадали. Утверждается, что по крайней мере некоторые из них получили радиационные поражения. В городе Северодвинске был зафиксирован кратковременный скачок радиационного фона.