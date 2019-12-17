Ватикан отменил "папскую тайну" для дел о сексуальном насилии

Папа римский Франциск отменил "папскую тайну", которая использовалась в делах о сексуальном насилии со стороны духовенства. Согласно новому документу, информация о подобных инцидентах может предаваться огласке, когда злоумышленнику предъявлены обвинения или начат судебный процесс.

Папа Франциск также увеличил до 18 лет верхний возрастной порог, с которого Ватикан признаёт порнографию детской. В предыдущем издании документа от 2010 года этот порог составлял 14 лет.

Документы опубликованы в день рождения папы римского. Во вторник ему исполнилось 83 года.

Новые положения предстоит одобрить Конгрегации доктрины веры, которая, в том числе, занимается преступлениями, совершёнными священниками-педофилами.

В 2001 году папа Бенедикт XVI ввёл "папскую тайную", высшую форму секретности в церкви, на дела с сексуальным насилием со стороны священников. Ватикан настаивал на том, что такая конфиденциальность необходима для защиты неприкосновенности частной жизни жертвы, репутации обвиняемого и целостности канонического процесса.

Однако такая секретность также помогала скрывать случаи педофилии, препятствовала следствию и приводила к молчанию жертв. Некоторые из пострадавших расценивали "папскую тайну" как запрет на обращение в полицию, отмечает Associated Press.