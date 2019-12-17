Поперек батьки не лезь. Как убивали противников Лукашенко

Бывший боец белорусского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Юрий Гаравский, в прошлом году эмигрировавший из Беларуси "из-за страха расправы", рассказал в интервью, как в конце 90-х годов участвовал в похищениях и убийствах оппозиционных политиков.

В интервью радиостанции "Немецкая волна" белорусский экс-спецназовец утверждает, что участвовал в похищениях Гаравский не сообщил, где он сейчас находится, уточнив лишь, что это "альпийская страна".

По словам Гаравского, он был свидетелем похищения 7 мая 1999 года бывшего министра внутренних дел Белоруссии Юрия Захаренко. Кроме него и командира СОБР Дмитрия Павличенко в операции были задействованы семь человек. Гаравский утверждает, что жертву выслеживали в течение нескольких недель и схватили, когда та возвращалась с автомобильной стоянки домой. По словам экс-собровца, Захаренко отвезли на учебную базу внутренних войск в районе Воловщины недалеко от Минска, где Павличенко застрелил его из пистолета. Затем тело отвезли в крематорий столичного Северного кладбища и сожгли. Все участники преступления получили неделю отдыха.

Также Юрий Гаравский говорит, что участвовал в похищении 16 сентября 1999 года экс-главы Центральной избирательной комиссии Белоруссии Виктора Гончара и его друга, предпринимателя Анатолия Красовского. Как позже пояснил ему Павличенко, у Гончара есть "100-процентный компромат для отстранения Лукашенко", а значит, его нужно "убрать". Красовский был убит "за компанию", хотя его и считали одним из спонсоров оппозиции.

Автомобиль бизнесмена заблокировали двумя машинами с бойцами СОБР, часть из которых ранее уже привлекалась к устранению Захаренко. Гончара и Красовского разделили по разным машинам и отвезли в окрестности города Бегомль Витебской области, где дислоцировалась база СОБР. Гаравский утверждает, что расстреливал похищенных снова лично Павличенко, тела убитых были закопаны там же. В качестве доказательства он отметил, что у Гончара на стопе не было двух пальцев. Джип Красовского якобы раздавили бронетранспортером и закопали. В качестве вознаграждения "ликвидаторы" получили по 1000 долларов.

К исчезновению 7 июля 2000 года оператора телеканала ОРТ Дмитрия Завадского также могли быть причастны бойцы СОБР, считает бывший спецназовец. У него в этот день был выходной, но некоторых его коллег срочно вызвали на работу.

Гаравский утверждает, что лица, принимавшие участие в похищениях и убийствах, до сих пор работают в системе МВД и занимают высокие посты. В частности, он называет тогдашних министра внутренних дел Юрия Сивакова и главу Совета безопасности Виктора Шеймана. Зимой 2016 года, когда ЕС отменил санкции против 170 с лишним граждан Белоруссии, Сиваков, Шейман и Павличенко не попали под эту "амнистию" именно из-за подозрений в их причастности к громким похищениям и убийствам в конце 90-х.

В комментарии порталу Tut.by Дмитрий Павличенко назвал заявления Гаравского о причастности его подразделения к похищениям лидеров оппозиции "полным бредом". "Гаравский отслужил полтора года срочной службы, а потом опозорил внутренние войска, – заявил Павличенко. – В 1998 году открылся штат контрактников, у него особого интеллекта не было, хлопец здоровый, определенные навыки были в рукопашном бое, мы его взяли. Но в это время он попал под уголовную ответственность – занимался вымогательством. Поэтому, когда какие-то события и происходили, к которым СОБР не имеет отношения, он отбывал наказание. Мы его из своих рядов изгнали, он отсидел три или четыре года".

У самого Гаравского несколько иная версия своей биографии. В 1996 году, по его словам, он был призван в армию, попал в войсковую часть №3214 внутренних войск МВД. Прошел учебный курс. Когда срочная служба подходила к концу, подполковник Дмитрий Павличенко предложил остаться по контракту в первой роте, сказав, что потом его "выдернет". В 1998-м Юрий Гаравский уже оказался в спецотряде, который спустя год стал официально называться СОБР. Вскоре было набрано еще около десятка контрактников, которые стали основой подразделения.

Дмитрий Павличенко:

Полковник Олег Алкаев, в прошлом начальник следственного изолятора Минска, автор книги "Расстрельная команда", в интервью Радио Свобода высказал уверенность, что Гаравский не мог "просто придумать" свой рассказ, поскольку он изобилует подробными деталями, фамилиями заказчиков и исполнителей.

Сам Алкаев еще в 2001 году выступил с разоблачением в деле о похищении и предполагаемом убийстве известных белорусских политиков. Согласно его заявлениями, в 1999 году по распоряжению тогдашнего министра внутренних дел Юрия Сивакова он ознакомил с процедурой приведения смертного приговора в исполнение командира специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Внутренних войск МВД Беларуси Дмитрия Павличенко. В том же году Алкаев дважды по личному указанию министра выдавал специальный пистолет ПБ-9, предназначенный для исполнения смертных приговоров.

Молчал, молчал, и вот решил освободиться от груза

"Молчал, молчал, и вот решил освободиться от груза, – говорит о сенсационном интервью Юрия Гаравского Олег Алкаев. – Такое бывает, я с этим сам много раз сталкивался. Человек сидит 20 лет, молчит, а потом идет кается. Конечно, молодец, что сказал. Это хорошо. Главное, назвал фамилии. Относительно того, что якобы что-то не совпадает в его рассказе, так детали всегда отличаются. Я сам свидетель, и скажу, что некоторые вещи не замечал, а они, оказывается, имели место".

Бывший следователь прокуратуры, правозащитник Олег Волчек, который сейчас представляет интересы семьи Юрия Захаренко (его жена и дети переехали в Германию), говорит, что откровения Гаравского подтверждают ранее существовавшие версии убийства Захаренко и других оппонентов Александра Лукашенко. "Гаравский подтвердил расследование общественной комиссии 2001 года, когда через СМИ озвучили признания другие силовики – экс-сотрудникиКГБ Угляница и Жерносек. Они тогда рассказали о механизме уничтожения политических оппонентов Лукашенко. И тогда также напрямую говорили, что это была группа в составе бойцов СОБР. Сейчас экс-собровец это в очередной раз подтвердил".

По мнению Олега Волчека, для продвижения расследований об исчезновении Захаренко, Гончара и Красовского очень важна позиция, которую займет в этом вопросе Евросоюз. Сам Волчек убежден, что после публикации интервью есть основания возобновить предварительное расследование, приостановленное в декабре 2018 года, остановленное из-за невозможности определить лиц, причастных к похищениям.

Юрий Гаравский уверен: поскольку к гражданскому обществу руководство Белоруссии давно не прислушивается, обращение в Генпрокуратуру с требованием возобновит следствия по перечисленным выше делам, могут внешние институты. Гаравский уточнил, что после бегства из Белорусии он намерен запротоколировать свои свидетельские показания свидетеля и обратиться за официальной оценкой.