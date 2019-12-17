Расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о ведущей телеканала "Россия 1" Наиле Аскер-заде было показано 16 декабря на телеэкране на остановке общественного транспорта в центре Нижнего Новгорода. Об этом рассказал в инстаграме местный житель Тимур Шарафутдинов, видео сохранил городской штаб Алексея Навального.

На записи Шарафутдинова слышно, что расследование показывалось со звуком. В интервью телеканалу "Дождь" он рассказал, что не знает, как видео оказалось на экране, но он видел его там дважды с интервалом в сорок минут.

"Дождь" попытался связаться с пресс-службой нижегородского отделения "Ростелекома", устанавливающего по городу остановки с телеэкранами и местным департаментом транспорта, но там не ответили на звонки канала.

Расследование ФБК о Аскер-заде вышло в начале декабря. В нём утверждалось, что журналиста и главу государственного банка ВТБ Андрея Костина связывают тесные отношения, за счёт чего она может позволить себе пользоваться элитной недвижимостью, яхтой за 62 миллиона долларов и частным самолётом. Банкир и ведущая предметно публикацию не комментировали.