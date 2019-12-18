В Петербурге после акции задержали эксперта Гринпис Рашида Алимова

В Санкт-Петербурге поздно вечером во вторник задержали эксперта российского отделения Гринпис Рашида Алимова.

Как рассказали "Медиазоне" в пресс-службе организации, эколога задерживали восемь сотрудников уголовного розыска. Сначала они пытались войти в квартиру, но его девятилетняя дочь не открыла им дверь. Сотрудники полиции дождались возвращения Алимова, задержали его и доставили в отделение.

В организации уверены, что Алимова задержали из-за акции против ввоза в Россию отходов ядерного производства , которую он провёл 17 декабря. Позже Алимова отпустили из полиции, составив на него протокол по статье "самовольное занятие земельного участка".

Согласно документу, во время акции на Невском проспекте эксперт занял земельный участок», площадью 15 квадратных метров, разместив на нем 11 металлических бочек.

17 декабря экоактивисты провели в центре Петербурга акцию против ввоза урановых "хвостов" из Германии в Россию. Они сделали инсталляцию из бочек, имитирующих емкости с ядерными отходами, на которых было написано "С Новым годом!"