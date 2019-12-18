СМИ сообщают об обысках в фирмах Гуцериева. Бизнесмен их отрицает

Ряд российских СМИ и телеграм-каналов утром в среду сообщают об обысках в Москве дома у бизнесмена Михаила Гуцериева и в офисах связанных с ним компаний. В структурах Гуцериева обыски отрицают.

По сообщению телеграм-канала Mash, обыски проходят в 10 компаниях. Издание Baza пишет об обыске как минимум в одной компании, связанной с семьёй Гуцериева - "Форте Инвест".

Источник "Открытых медиа", связанный с ФСБ, также подтвердил, что обыски идут в офисе компании "Русснефть". Подтверждает факт обысков также источник "Ведомостей".

"Коммерсантъ" и РБК - со ссылкой на источники в силовых ведомствах - также подтверждают факт следственных действий в ряде компаний, подконтрольных Гуцериеву. Сотрудники МВД и ФСБ, как утверждается, изымают документы. Утверждается, что уголовное дело было возбуждено по обвинению в контрабанде нефти через Турцию на Украину. Ущерб оценивается в 2 млрд рублей. Подозреваемых по делу пока нет, никто не задержан.

Официального сообщения правоохранительных органов о следственных действиях не было. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что о них в Кремле ничего не известно.

В холдинге "Сафмар", подконтрольным Гуцериеву, факт проведения обысков отрицают. Сообщения о них назвали "неправдой". Там также заявили, что Гуцериев находится в Москве - вопреки ряду сообщений, что он улетел в Минск. Сам Гуцериев в интервью РЕН-ТВ назвал сообщения об обысках "провокацией".