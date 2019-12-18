В Кемеровской области 200 шахтеров объявили забастовку

В Кемеровской области около 200 шахтёров объявили забастовку из-за долгов по зарплате, которую они не видели с октября.

По информации агентства "Интерфакс", общая задолженность перед горняками, работающими на шахтах "Алексиевская" и "Заречная", превысила 100 миллионов рублей.

Заместитель губернатора Кемеровской области Андрей Панов объяснял долги по зарплате падением цен на уголь и обещал, что задолженность перед шахтёрами погасят к 13 декабря. Однако местные СМИ сообщают, что на данный момент горнякам выплатили от 8 до 15% заработной платы за октябрь. Теперь Панов говорит, что срок выплат продлен до 25 декабря.

В свою очередь в департаменте угольной промышленности Кузбасса сообщили, что шахтёры получили сертификаты на 1 тысячу рублей для покупок в магазинах.

Шахты "Алексиевская" и "Заречная" ранее входили в состав угольной компании "Заречная", которая находится в процедуре банкротства. Всего на шахтах работают порядка двух тысяч человек.

В понедельник Росстат отчитался о резком росте в ноябре долгов российских предприятий по зарплатам. По сравнению с октябрём, они выросли более чем на 10 процентов. Общая сумма задолженности перед работниками на 1 декабря 2019 года составляет 2 миллиарда 908 миллионов рублей.