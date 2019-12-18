Собянин: "Организаторы протестов призывали штурмовать мэрию"

Мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с депутатами Мосгордумы заявил, что организаторы летних акций протеста в столице призывали митингующих идти "штурмовать мэрию". Кто именно и когда выступал с такими призывами – мэр не уточнил.

Отвечая на вопрос депутата Дарьи Бесединой, Собянин назвал лидеров оппозиции "провокаторами", которые виновны в том, что на улицах Москвы произошёл "конфликт" и теперь рядовые участники протеста отбывают сроки в тюрьмах. По мнению главы города, организаторы акции 27 июля "с какой-то радости погнали" людёй, пришедших на разрешённый митинг, "под дубинки полицейских".

Ранее Дарья Беседина, которая представляет в Мосгордуме партию "Яблоко", сообщила, что комиссия московского парламента, большинство членов которой входят во фракцию "Единой России", заставляет оппозиционных депутатов согласовывать вопросы, которые они собираются задать Собянину.

Беседина, в частности, собиралась спросить у мэра, не хочет ли он извиниться за своё заявление, сделанное в августе, о том, что оппозиция устроила в Москве "массовые беспорядки", когда даже Следственному комитету пришлось признать, что их не было. Комиссия не разрешила Бесединой задать этот вопрос, равно как и другие вопросы, касающиеся "московского дела". Однако на сегодняшней встрече депутат от "Яблока" всё же задала один из них.

Собянин также ответил на вопросы, касающиеся реформы столичного образования, переселения москвичей из старого жилого фонда и протестов против так называемой "мусорной реформы".

Мэр заявил, что "в результате реорганизации системы школьного образования в Москве значительно выросла средняя зарплата учителей, и сейчас она превышает 115 тысяч рублей в месяц", что случаи отказа граждан от переезда из своих старых квартир в новые по программе реновации – единичны, а противники строительства мусорных полигонов и мусоросжигательных заводов "только требуют ликвидировать эти объекты, но не в состоянии предложить альтернативу". Собянин добавил, что критика мусорной реформы его "забавляет".