Трое рядовых отсудили ещё 2 миллиона рублей за ранения на полигоне

Трое бывших рядовых российской армии, пострадавшие во время танковых стрельб на полигоне в Ленинградской области, осудили у Министерства обороны 6 миллионов рублей компенсации.

Суд предыдущей инстанции взыскал в их пользу 4 миллиона, после чего защита потерпевших подала апелляцию. Ленинградский областной суд удовлетворил её в полном объеме, сообщила в среду правозащитная организация "Зона права". Дмитрий Пахмутов получит 3 миллиона рублей, Вадим Габдуллин – 2 миллиона, Арсен Османов – 1 миллион.

Речь идёт об инциденте, который произошёл 7 сентября 2017 года на военном полигоне в Ленинградской области. Во время учений солдат разместили в секторе прямого поражения танковым огнём, не обозначенном красными флажками. В результате 20-летний рядовой Андрей Виттих скончался на месте – ему разорвало крупный кровеносный сосуд.

Ещё три срочника получили тяжёлые ранения – переломы, отрыв конечности, массивная кровопотеря и травматический шок. Габидуллин перенес более десятка операций и стал инвалидом третьей группы, Пахмутову присвоена вторая группа, Османов до сих пор страдает от болей, уточняет "Зона права".

По делу о халатности на стрельбах были осуждены два полковника – начальник инженерных войск Денис Горелышев и начальник артиллерийского полигона Виктор Кривошеин. Они получили по три года лишения свободы условно с испытательным сроком на год.