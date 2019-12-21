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Последнее напоминание о диктаторе

Последнее напоминание о диктаторе
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Революция 1989 года в Румынии вылилась в кровопролитие

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