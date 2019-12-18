Страны ЕС примут более 30 тысяч беженцев в следующем году

Страны Евросоюза в 2020 году примут более 30 тысяч беженцев. Такое количество мест будет предоставлено в рамках программы переселения прежде всего из кризисных регионов мира, говорится в сообщении Еврокомиссии.

Приоритет в рамках программы получат мигранты из Турции, Ливана, Иордании, стран Средиземноморского региона, Нигера и Руанды, уточняет Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

По данным Еврокомиссии, более 65 тысяч беженцев прибыли в страны Евросоюза по программе переселения с 2015 года. Из бюджета ЕС принимающая страна получает за каждого мигранта 10 тысяч евро в качестве финансовой поддержки.

За последние годы в Европу из стран Африки и Ближнего Востока бежали десятки тысяч людей. Многие из них погибли, пытаясь переплыть Средиземное море. В 2019 году при переправе через него погибли более 400 человек, в том числе дети.

Некоторые страны ЕС отказываются принимать беженцев. Больше всего от наплыва нелегальных мигрантов пострадала Германия. Однако в рамках новой программы переселения Германия намерена разместить ещё около пяти тысяч мигрантов, сообщили в МВД ФРГ.