ООН: 150 беженцев могли погибнуть в Средиземном море

До 150 человек могли погибнуть в результате крушения судна у берегов Ливии, ещё 150 – были спасены. Об этом заявило Управление Верховного комиссара (УВКБ) ООН по делам беженцев.
Если число погибших подтвердится, оно станет самым большим при кораблекрушении в Средиземном море в этом году, заявил представитель УВКБ Чарли Яксли.
За последние годы в Европу из стран Африки и Ближнего Востока бежали десятки тысяч людей. Многие из них погибли, пытаясь переплыть Средиземное море. Некоторые страны ЕС отказываются принимать беженцев. Больше всего от наплыва нелегальных мигрантов пострадала Германия.
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