Комитет Сената США одобрил "адские санкции" против России

Комитет по международным отношениям Сената США одобрил пакет санкций под названием "Защита американской безопасности от агрессии Кремля". Инициативу поддержали 17 человек, пятеро выступили против.
Законопроект должен рассмотреть полный состав Сената. В случае одобрения, он будет направлен на подпись президенту Трампу, который может подписать или заблокировать документ. Однако, когда документ будет вынесен на голосование всего Сената, неизвестно.
Законопроект предполагает введение ограничений в отношении российских банков, энергетического сектора, запрет на участие в новых выпусках российского госдолга, финансирование проектов по экспорту сжиженного природного газа и секторальные санкции против любых российских лиц и компаний, способных осуществлять или поддерживать вредоносную киберактивность.
Документ также предполагает введение новых санкции против российских политиков, олигархов и членов их семей, способствующих незаконной деятельности по указам Владимира Путина. В документе отдельно указано требование к разведке США создать отчёт состоянии и активах, принадлежащих лично Владимиру Путину и членам его семьи.
Законопроект был внесён сенатором-республиканцем Линдси Грэмом в августе 2018 года, и повторно – в феврале, совместно с демократом Робертом Менендесом. Сенатор Грэм назвал предлагаемый пакет "адскими санкциями".
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