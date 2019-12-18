Комитет Сената США одобрил "адские санкции" против России

Комитет по международным отношениям Сената США​ одобрил пакет санкций под названием "Защита американской безопасности от агрессии Кремля". Инициативу поддержали 17 человек, пятеро выступили против.

Законопроект должен рассмотреть полный состав Сената. В случае одобрения, он будет направлен на подпись президенту Трампу, который может подписать или заблокировать документ. Однако, когда документ будет вынесен на голосование всего Сената, неизвестно.

Законопроект предполагает введение ограничений в отношении российских банков, энергетического сектора, запрет на участие в новых выпусках российского госдолга, финансирование проектов по экспорту сжиженного природного газа и секторальные санкции против любых российских лиц и компаний, способных осуществлять или поддерживать вредоносную киберактивность.

Документ также предполагает введение новых санкции против российских политиков, олигархов и членов их семей, способствующих незаконной деятельности по указам Владимира Путина. В документе отдельно указано требование к разведке США создать отчёт состоянии и активах, принадлежащих лично Владимиру Путину и членам его семьи.

Законопроект был внесён сенатором-республиканцем Линдси Грэмом в августе 2018 года, и повторно – в феврале, совместно с демократом Робертом Менендесом. Сенатор Грэм назвал предлагаемый пакет "адскими санкциями".