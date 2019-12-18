Два объединения бизнесменов США в письме к американским сенаторам выступили против ужесточения санкций в отношении России. Обращения отправлены накануне рассмотрения ключевым комитетом верхней палаты Конгресса законопроекта "О защите американской безопасности от агрессии Кремля", — сообщает агентство Bloomberg.

Письма сенаторам отправлены лоббистским объединением крупного бизнеса — Торговой палатой США и объединением сырьевых нефтегазовых компаний — Американским институтом нефти. В них утверждается, что ужесточение санкций может быть вредным для бизнеса и продвижением американских интересов.

"Санкции используются как кувалда, но обстоятельства требуют использовать скальпель", — говорится в докладе Торговой палаты, на который организация ссылается в обращении к сенаторам. В документе просится пересмотреть процесс принятия санкций так, чтобы они не наносили урона американскому бизнесу.

Американский институт нефти просит законодателей проголосовать против принятия закона о новых санкциях. "Многие американские и западные компании боятся, что им будет нанесён непредумышленный вред из-за чрезмерности международных санкций, предполагаемых этим законопроектом", — написал директор организации по связям с федеральными властями Крис Келли.

Законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" был внесён сенатором-республиканцем Линдси Грэмом в августе 2018 года, и повторно — в феврале, совместно с демократом Робертом Менендесом.

Документ предполагает введение санкции против российских банков, энергетического сектора, запрет на участие в новых выпусках российского госдолга, финансирование проектов по экспорту сжиженного природного газа и секторальные санкции в отношении любых российских лиц и компаний, способных осуществлять или поддерживать вредоносную киберактивность.

Законопроект так же предполагает введение новых санкции против российских политиков, олигархов и членов их семей, способствующих незаконной деятельности по указам Владимира Путина. В законопроект отдельно указано требование к разведке США создать отчёт состоянии и активах, принадлежащих лично Владимиру Путину и членам его семьи. Сенатор Грэм назвал предлагаемый пакет "адскими санкциями".