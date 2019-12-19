Ущерб от пожара на "Адмирале Кузнецове" оценили в 95 млрд рублей

Ущерб от пожара на российском тяжёлом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" составил 95 миллиардов рублей. О этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в штабе Северного флота.

По словам источника, в эту сумму входит не только повреждение конструкций авианосца , но и пострадавшее ремонтное оборудование, а также вышедшие из строя из-за травм военные и гражданские специалисты.

12 декабря в результате пожара на "Адмирале Кузнецове", который находится на ремонте, погибли два человека, 14 человек пострадали.

Возгорание на авианосце произошло от искры при проведении сварочных работ. По предварительным данным, сварочная окалина попала на неубранный мусор в трюме, откуда огонь перекинулся на электрокабели. Тушили пожар более суток.

Тяжёлый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" – единственный авианосец в составе российского флота. В апреле 2018 года он был передан в ведение Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Гражданским специалистам предстояло полностью модернизировать его энергосистемы и вооружение. На эти работы был заключен контракт стоимостью около 65 миллиардов рублей. Ещё 23 миллиарда рублей было запланировано на реконструкцию сухого дока для ремонта. Ремонт корабля должен был продолжаться до конца 2022 года, но теперь продлится как минимум на год дольше, отмечают источники "Ведомостей".

В октябре 2018 года, когда корабль стоял в плавучем доке на заводе в Мурманске, произошел сбой в подаче электричества. Док затонул, а один из кранов упал на палубу авианосца, оставив дыру размером четыре на пять метров.