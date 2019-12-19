Эксперты G7 рекомендовали России чаще изымать богатства чиновников

Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство. Такую рекомендацию дала международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) по итогам комплексной оценки российской системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Выездная миссия FATF прошла в Москве с 11 по 29 марта 2019 года. Эксперты учрежденной "Большой семеркой" (G7) межправительственной организации оценивали уровень борьбы России с отмыванием преступных средств. Расширенный доклад был опубликован только в декабре.

Россия выступает источником преступных денег, значительная часть которых отмывается за рубежом, отмечает FATF. Больше всего преступных доходов приносят хищения из бюджета, уход от налогов, коррупция, мошенничество в финансовом секторе и наркоторговля. Ущерб от расследованных случаев получения преступных доходов достигает 220 миллиардов рублей ежегодно за период 2014–2018 годов, пишет РБК. Всего у преступников изъяли почти 318,5 миллиардов рублей с 2014 по 2018 год за счет применения всех механизмов конфискации, возмещения ущерба и удовлетворения гражданских исков.

В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы. По закону правоохранительные органы должны обратить внимание на госслужащего, если он или его семья тратит больше задекларированных за последние три года доходов. Генпрокуратура может потребовать от чиновника обосновать его расходы. Если чиновник не сможет доказать законность происхождения средств и собственности, он должен быть уволен со службы, а состояние обращено в доходы государства.

У чиновников конфискуют необоснованное богатство лишь в случаях значительных расхождений между официально задекларированными доходами и расходами, отмечает FATF. По последним данным за 2017 год, которые приводит FATF, у российских чиновников было конфисковано 8,8 миллиардов рублей. Конфискации по закону подлежат лишь некоторые виды активов: недвижимость, автомобили, яхты и ценные бумаги. Под действие закона не подпадают наличные и деньги со счетов в банках, драгоценности и активы в иностранных трастах, хотя высокопоставленным госслужащим технически запрещено иметь иностранные счета или зарубежные финансовые инструменты.

FATF рекомендовала России законодательно расширить перечень активов и круг лиц, подпадающих под действие закона о контроле за соответствием расходов госслужащих. Аналогичное поручение было дано правительству. Кабмин с участием Генпрокуратуры и Верховного суда должен был подготовить предложения о расширении видов имущества для конфискации, следует из Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы.