В Словакии судят мультимиллионера по делу об убийстве журналиста Куцияка

В Словакии начинается судебный процесс по резонансному делу об убийстве журналиста Яна Куцияка. Перед судом предстанет бизнесмен-мультимиллионер Мариан Кочнер. Прокуратура страны обвиняет его в заказе преступления после неудачной попытки вымогательства.

Журналист Ян Куцияк и его невеста были застрелены в феврале 2018 года в собственном доме недалеко от Братиславы. В последнем материале, над которым Куцияк работал перед смертью, он расследовал связи приближенных премьер-министра Словакии Роберта Фицо с итальянкой мафией. Неоконченная статья журналиста была опубликована уже после его убийства.

Всего по делу об убийстве были задержаны и позже арестованы четыре человека. В их числе бывший словацкий военнослужащий Мирослав Марчек, который сознался в убийстве журналиста и его невесты.

Убийство Яна Куцияка и посмертная публикация его статьи вызвали массовые антиправительственные демонстрации в Словакии. Они привели к отставке премьера Фицо, главы МВД, шефа полиции, а также министра культуры, который формально курировал работу журналистов в стране.

В числе прочего Ян Куцияк расследовал мошеннические схемы с дотациями ЕС на развитие сельского хозяйства в Словакии, в которых участвовали компании Кочнера. За год до убийства журналист сообщал властям о слежке и поступающих от Кочнера угрозах, однако никаких мер принято не было.