Переговоры об обмене пленными между Киевом и "ДНР" и "ЛНР" провалились

Участники последнего в этом году заседания Контактной группы по урегулированию на востоке Украины, которое состоялось в среду в Минске, не смогли договориться об обмене пленными - несмотря на договоренности лидеров стран "нормандской четверки" на недавнем саммите в Париже. Переговоры об обмене пленными между Украиной, Россией и пророссийскими сепаратистами по формуле "всех на всех" зашли в тупик.

Стороны обвиняют друг друга в срыве переговоров. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что к "большому сожалению", в Минске не удалось договориться про обновление списков на обмен. Представитель "ЛНР" Ольга Кобцева утверждает, что согласовать списки на обмен не удалось из-за "отсутствия у украинской стороны механизма процессуальной очистки людей, которые подлежат обмену".

Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что согласовать точные списки очень сложно. По каждому удерживаемому необходимо выяснить, где и за что он сидит, а затем найти основания для прекращения дела. На данный момент точно известно о примерно 20-30 удерживаемых Россией и сепаратистамии, 60–70, находящихся в тюрьмах на Украине.

Тем не менее, спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик считает, что стороны стремятся провести обмен до конца года, и не исключает, что у них есть шансы договориться в режиме видеоконференции, сообщает "РИА Новости".

Последний обмен пленными между Киевом и "ДНР" и "ЛНР" состоялся в конце декабря 2017 года.

На встрече Контактной группы в Минске в среду также не удалось достичь договоренности по новым участкам разведения сил и средств на линии соприкосновения. Точные координаты для этого должны быть согласованы в Минске. Следующее заседание Контактной группы с участием представителей Украины, России, "ДНР", "ЛНР" и ОБСЕ запланировано на 16 января.