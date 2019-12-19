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Матери политзаключённых вышли на пикеты перед выступлением Путина

Мать Даниила Конона Наталья Конон на пикете (архивное фото)

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Участники движения "Матери против политических репрессий" вышли с одиночными пикетами к Центру международной торговли в Москве, где сегодня пройдет ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Об этом сообщает "Новая газета".

Плакаты, с которыми они вышли на пикеты, обращены к журналистам. "Спросите президента: в курсе ли он, что матери на голодовке, пытаясь добиться диалога с ним!", "Россия убивает политзаключенных. Журналисты, почему вы молчите?", написано на них.

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19 декабря Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию – пятнадцатую по счету. Её трансляция начнётся в полдень по московскому времени. На неё аккредитованы более 1700 журналистов.

В предыдущие годы многие из них, пытаясь привлечь внимание президента, приходили в яркой одежде, необычных головных уборах, с плюшевыми игрушками и большими плакатами. В этом году Кремль запретил использовать плакаты размером более формата А3, так как это мешает работе фотографов и операторов, — говорится в сообщении департамента аккредитации и брифингов Управления пресс-службы и информации президента.
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