В сирийской провинци Идлиб за прошедшие трое суток погибли 33 мирных жителя в результате бомбардировок со стороны правительственных войск при поддержке российской авиации. Об этом сообщает Сирийская обсерватория по правам человека.

Провинция Идлиб входит в так называемую "зону деэскалации", на её территории действует режим прекращения огня. Однако Идлиб всё ещё остаётся под контролем оппозиции. 17 декабря в результате авиаударов на северо-западе Сирии со стороны правительственных сил погибли не менее 14 человек. Из-за интенсивных обстрелов свои дома покинули тысячи жителей. Об этом сообщали правозащитники и активисты.

Увеличение числа ударов по провинции Идлиб в последние недели может свидетельствовать о готовящемся наземном наступлении сил президента Сирии Башара Асада. Целью является – восстановление работы главной магистрали, связывающей столицу Дамаск с северным городом Алеппо. До начала войны в 2011 году Алеппо был коммерческим центром страны. Маршрут был закрыт повстанцами с 2012 года.

Ранее в декабре Россия, Турция и Иран заявили об обеспокоенности усилением присутствия террористических группировок в Идлибе. Страны пообещали координировать свои действия по уничтожению боевиков.