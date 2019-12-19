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Правозащитники: силы Асада при поддержке России обстреливают зону деэскалации в Сирии

Авиаудары в городе Маарет ан-Нуман, провинция Идлиб, Сирия. 18 декабря 2019

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В сирийской провинци Идлиб за прошедшие трое суток погибли 33 мирных жителя в результате бомбардировок со стороны правительственных войск при поддержке российской авиации. Об этом сообщает Сирийская обсерватория по правам человека.

Провинция Идлиб входит в так называемую "зону деэскалации", на её территории действует режим прекращения огня. Однако Идлиб всё ещё остаётся под контролем оппозиции. 17 декабря в результате авиаударов на северо-западе Сирии со стороны правительственных сил погибли не менее 14 человек. Из-за интенсивных обстрелов свои дома покинули тысячи жителей. Об этом сообщали правозащитники и активисты.

Провинция Идлиб
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Увеличение числа ударов по провинции Идлиб в последние недели может свидетельствовать о готовящемся наземном наступлении сил президента Сирии Башара Асада. Целью является – восстановление работы главной магистрали, связывающей столицу Дамаск с северным городом Алеппо. До начала войны в 2011 году Алеппо был коммерческим центром страны. Маршрут был закрыт повстанцами с 2012 года.

Ранее в декабре Россия, Турция и Иран заявили об обеспокоенности усилением присутствия террористических группировок в Идлибе. Страны пообещали координировать свои действия по уничтожению боевиков.

  • Согласно данным 2007 года, население провинции составляло 1,5 миллионов человек. После начала активной фазы боевых действий с участием российской армии, в Идлибе находится более трёх миллионов только мирных жителей, учитывая беженцев из других регионов Сирии.
  • Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Международная коалиция во главе с США неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима Башара Асада. Страны Запада обвиняют его в массовых нарушениях прав человека.

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