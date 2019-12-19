ЕСПЧ признал обоснованной высылку из Литвы сотрудников "России-24"

Европейский суд по правам человека опубликовал решение по жалобе четырех журналистов канала "Россия-24" на ограничение свободы слова. Их задержали на Форуме свободной России в Вильнюсе в марте 2016 года, а после выслали, запретив въезд в Литву на год. ЕСПЧ не нашел нарушений их прав.

Съемочная группа телеканала "Россия-24", состоящая из репортера Павла Зарубина, звукооператора Александра Макарова, оператора Андрея Мельникова и редактора Алексея Казакова, не имея какой-либо аккредитации, явилась на конференцию и приставала к ее участникам, в том числе к Гарри Каспарову, в связи с чем пришлось вызывать полицию. Литовские власти сочли действия съемочной группы угрозой национальной безопасности Литвы, так как телеканал связан с российскими властями.

Европейский суд по правам человека признал жалобу россиян неприемлемой, а доводы властей Литвы — обоснованными. ЕСПЧ подчеркнул, что гарантии свободы слова распространяются на журналистов, если они действуют добросовестно в целях распространения соответствующей действительности информации на принципах ответственной журналистики. Это касается в том числе и поведения представителей СМИ, а в данном деле ЕСПЧ не может признать его таковым.