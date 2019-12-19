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Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента

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Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, есть ли необходимость внести изменения в Конституцию, предложил убрать слово "подряд" из статьи об ограничении сроков президентской власти.Таким образом, глава государства предложил сделать невозможным возвращение в Кремль бывшего президента, который уже избирался дважды.

В 2012 году Путин уже такое предложение. " целях расширения демократии как вы относитесь к тому, если будет нами внесен в Думу проект исключения слова "подряд" в отношении двух сроков президентских полномочий?", — спрашивал его тогда кинорежиссер Владимир Бортко.

"По поводу того, чтобы убрать из Конституции "два срока подряд", а сделать просто "два срока", - я считаю, что это разумно", — отмечал Путин.

Иван Голунов
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