Великобритания выйдет из Евросоюза до 31 января – королева

Великобритания выйдет из Евросоюза не позднее 31 января 2020 года, после чего постарается заключить с Брюсселем и другими странами соглашения о свободной торговле. Об этом заявила королева Великобритании Елизавета II, выступая с тронной речью на открытии новой сессии британского парламента.



Главными темами речи являются приоритеты правительства на будущий год. Речь для монарха по традиции готовит кабинет министров.

Среди приоритетов, которые также обозначил кабинет премьер-министра Бориса Джонсона – значительное увеличение финансирования Национальной системы здравоохранения и реформа иммиграционной системы.

После выступления Елизаветы II депутаты Палаты общин начнут дебаты по вопросам, касающимся содержания тронной речи. Уже 20 декабря, как ожидается, на рассмотрение будет представлен правительственный законопроект по Брекзиту.

12 декабря в Великобритании состоялись парламентские выборы. Победу одержала Консервативная партия премьера Бориса Джонсона – ярого сторонника Брекзита.