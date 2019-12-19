Путин пишет статью про пакт Молотова – Риббентропа

Президент России Владимир Путин заявил, что к 75-летию Победы напишет статью о причинах Второй мировой войны и политике СССР в предвоенной Европе. На пресс-конференции в Москве он ответил на вопрос о резолюции Европарламента, в которой ответственность за развязывание войны возлагается на нацистскую Германию и Советский Союз, заключившие так называемый пакт Молотова – Риббентропа.

Путин изложил своё видение исторических событий. По его словам, он отвергает тоталитаризм, а в России был осуждён сталинизм и культ личности. Однако, по мнению президента, нельзя приравнивать Советский Союз к нацистской Германии. По словам Путина, Сталин "не запятнал себя" встречами с Адольфом Гитлером, а европейские лидеры вели с ним переговоры. Путин вспомнил о Мюнхенском соглашении 1938 года, заявив, что лидеры Великобритании и Франции "разделили Чехословакию", и напомнил о том, что войска Польши тогда заняли Тешинскую область.

Подписание договора о ненападении с Германией Путин объяснил необходимостью, заявив, что СССР договорился с Гитлером последним из стран Европы. Путин признал факт существования секретных протоколов между СССР и Германией и то, что советские войска вошли на территорию Польши, однако сказал, что они сделали это, когда польское правительство утратило контроль над территорией и "находилось в районе румынской границы". По словам Путина, благодаря тому, что советские войска вошли в Польшу, немцы ушли из взятого ими Брест-Литовска.

Путин заявил, что работает с архивными документами. Когда и где выйдет его статья – неизвестно.

Резолюция Европарламента "О важности европейской памяти для будущего Европы", приуроченная к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, была принята в сентябре. В ней, в частности, говорится: "Коммунистический Советский Союз и нацистская Германия подписали Договор о ненападении, известный как пакт Молотова – Риббентропа, и его секретные протоколы, разделив Европу и территории независимых государств между двумя тоталитарными режимами и сгруппировав их в сферы интересов, что открыло путь к возникновению Второй мировой войны". В резолюции также содержится призыв осудить все тоталитарные режимы, включая сталинизм.