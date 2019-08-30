"Фашисты стали нашими друзьями". Документы из архивов КГБ

80 лет назад в отношениях между сталинским СССР и гитлеровской Германией произошла удивительная метаморфоза. Был подписан договор о ненападении (он же пакт Молотова – Риббентропа или пакт Гитлера – Сталина), к которому прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер интересов в Восточной Европе на случай "территориально-политического переустройства".

Простые люди поняли, что вместе с Пактом о ненападении подписано соглашение о разделе добычи

Территориально-политическое переустройство не заставило себя ждать. 1 сентября 1939 года Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября 1939 года на территорию Польши вошли советские войска. Территориальный раздел Польши между СССР и Германией был завершён подписанием договора о дружбе и границе от 28 сентября 1939 года и дополнительного протокола к нему.

Советских людей, привыкших к антифашистской риторике сталинской пропаганды, озадачил внезапный союз с Третьим Рейхом. Агенты НКВД собирали высказывания крестьян, рабочих и интеллигенции о причинах и последствиях дружбы с Гитлером. Донесения составлялись в разных регионах, и – благодаря тому, что в Украине открыты архивы советских спецслужб, – два секретных документа, подготовленных в Киеве, теперь общедоступны. Их разыскал и предоставил Радио Свобода исследователь из Петербурга Константин Богуславский.

На историка Марка Солонина эти "специальные сообщения" произвели впечатление: "Уже в первых числах сентября, еще до вторжения Красной армии в Польшу, еще до "совместного коммюнике германского и советского командования", еще до подписания Договора о дружбе и границе, простые люди поняли, что вместе с Пактом о ненападении подписано соглашение о разделе добычи".

3 сентября 1939 года​

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ тов. Корниец

СПЕЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ о реагировании на речь тов. Молотова на IV сессии Верховного Совета СССР

Речь товарища МОЛОТОВА на IV сессии Верховного Совета Союза СССР о ратификации советско-германского договора о ненападении произвела глубокое впечатление на трудящихся Украины.

Население Украины выражает полное одобрение мудрой политикой Советского правительства и лично вождя народов товарища Сталина, который с присущей ему прозорливостью разоблачил хитрые уловки "демократических" стран Франции и Англии, пытавшихся спровоцировать войну между народами Советского Союза и Германии.

С Англией и Францией Россия не договорилась, а с Германией моментально. Продали Россию, продали среди белого дня

В основном поступающие материалы свидетельствуют о положительных реагированиях различных слоев населения на речь товарища МОЛОТОВА на IV сессии Верховного Совета СССР. Приводим наиболее характерные реагирования из среды профессорско-преподавательского состава институтов Академии наук УССР и Киевского Госуниверситета:

"...Как хорошо, что заключен этот пакт. Поймите, что это очень мудро сделано. Англия хотела нас столкнуть с Германией, что обессилить нашу страну, а вышло наоборот. Это серьезно укрепляет наше внутреннее положение. Ведь это сделано для нашего народа".

/ТАРАНУХА – б/п, научный работник института зообиологии Академии наук/

"...То, что мы в выигрыше в связи с пактом, в этом можно не сомневаться. Я воображаю, если бы у нас не было договора с Германией, ходили бы теперь тревожные, смутные, потому что война – это же весьма неприятное дело, а так, теперь там на Западе везде тревога, а у нас все ходят веселыми".

/КОРНЕВ – б/п, научный работник института химии Академии наук/

"...Я удивлен гибкости политики нашего правительства, которую считаю вполне правильной в связи с поведением Англии и Франции".

/КОЛДАЕЗ – б/п, профессор института биохимии Академии наук/

Какая-то удивительная созвучность между речами Молотова и Гитлера, в чем дело?

"...Политика Англии гибельна для ее самой и создавшееся положение в Европе падает ответственностью на английское правительство, так как срыв переговоров о взаимной помощи произошел по вине Англии".

/СОРЕНИ – б/п, научный сотрудник биохимии Академии наук, венгерец, в 1936 г. принял советское гражданство/

"...Какая-то удивительная созвучность между речами МОЛОТОВА и Гитлера, в чем дело? Неужели у нас с немцами зашло дальше, чем пакт о ненападении. Неужели мы имеем с ними пакт о дружбе. Интересно, на чьей стороне наши симпатии в связи с войной между Польшей и Германией".

/СОКОЛОВ – б/п, академик/

"...Все-таки я не думаю, что эта война нас минует. Я думаю, мы все-таки втянемся в эту войну и нужно сказать, что это все чувствуют. Смотрите, несмотря на пакт, всюду у нас напряжение, все находятся в каком-то ожидании".

/ДАНИЛЮК – б/п, аспирант Киевского Госуниверситета/

"...МОЛОТОВ говорит о Германии в дружественных тонах, а о Франции и Англии, как о врагах. Раньше термин "поджигатели войны" употреблялся по отношению к Германии, а теперь МОЛОТОВ употребляет его по отношению к Англии и Франции. Но чтобы там не было, хорошо, что заключен пакт с Германией. Сейчас мы спокойны, а если бы не было пакта, мы бы воевали, спрашивается – за кого? За каких-то поляков, наших давних врагов".

/ЦАДАЛКА – б/п, аспирант Киевского Госуниверситета/

Положительные реагирования на речь товарища МОЛОТОВА зафиксированы среди студенчества Киевского Госуниверситета.

В войну в Европе Советский Союз не будет втянут

"...Заключение пакта было очень своевременно, сейчас у СССР остался лишь один возможный противник – Япония. В войну в Европе Советский Союз не будет втянут".

/НЕЗДОЛИН – студент 3-го курса КГУ/

"...Интересное место в речи МОЛОТОВА то, что говорится, как неуклюже велась у нас до сих пор антифашистская пропаганда. Хорошо, что не будет войны между Германией и СССР, в то время как все будут воевать. Мы поступили очень хитро и много выиграли".

/КИРИЧЕНКО – студент 4-го курса КГУ/

"...Из речи МОЛОТОВА ясно видно, почему ушел с поста Наркоминдела ЛИТВИНОВ, он, очевидно, старался, прежде всего, обеспечить хорошие отношения с Англией и Францией и не хотел идти на сближение с Германией".

/КРИВОШЕЙ – студент 4-го курса КГУ/

… Старший преподаватель Киевского Госуниверситета ГЕРБОВ, в разговоре о речи тов. МОЛОТОВА высказал следующее:

Настало время, когда Советский Союз легко может призвать к порядку Японию

"... Речь тов. МОЛОТОВА есть яркий показатель с одной стороны понимания Советским правительством международной обстановки, а с другой стороны – сознание собственной мощи и роли в международных отношениях. Настало время, когда Советский Союз легко может призвать к порядку Японию, а возможно и поставить вопрос о возврате Японией территорий, захваченных ею в 1904 году".

Во время разговора и обмена мнениями по поводу речи тов. МОЛОТОВА в группе аспирантов КГУ, аспирант ЖЕБОКРИЦКИЙ заметил:

"...Речь тов. МОЛОТОВА коротка, но очень вразумительная для Англии и Франции, не содержит в себе дипломатических выкрутасов и каждому дает понять существо политических стремлений нашего государства".

Машинист силового цеха Запорожского завода "Коммунар" ГОРОВОЙ – беспартийный, одобряя политику Советского правительства, заявил: "...Советский Союз хорошо поступил, что заключил договор с Германией. Там, где принимает участие тов. СТАЛИН, все будет в порядке и советский народ может быть спокоен".

Советский Союз хорошо поступил, что заключил договор с Германией. А там, на Западе пресловутая демократия видимо выжила из ума

Аналогичное заявление выразил и рабочий Запорожского Алюминиевого завода КОЗЫРЬ: "...Наши тоже умные, тов. СТАЛИН предвидел целесообразность заключения такого договора, ведь договор СССР с Германией разобьет антикоминтерновский пакт".

Одобрительные высказывания на речь тов. МОЛОТОВА зафиксированы среди писательских и журналистских кругов:

"...Превосходное выступление тов. МОЛОТОВА, полное достоинства, железная логика, ясный ум. А там, на Западе пресловутая демократия видимо выжила из ума". /РЕЗНИК – б/п, еврейский писатель/

"...Я один из тех, о которых говорил тов. МОЛОТОВ. Я не понимал поворота во внешней политике. После речи тов. МОЛОТОВА мне все стало ясно. Ход правильный". /СИТО – б/п, еврейский писатель/

"...Правильное решение. Некоторые говорят, что это укрепляет фашизм, а я думаю, что он будет обессилен, в результате войны". /БУХБИНДЕР – б/п, журналист еврейской газеты "Дер Штерн"/

В Киеве 28 и 29 августа находились председатель Болгарского народного банка БЕРОВ и контрагент общества "Интурист" болгарский подданный КОСТРОВ.

В разговоре с нашим агентом БЕРОВ, касаясь договора СССР с Германией о ненападении, высказал следующее: "...Весть о советско-германском пакте была встречена в Болгарии с воодушевлением, сразу же в витринах магазинов появились портреты СТАЛИНА, МОЛОТОВА и членов Политбюро ЦК". И дальше: "...Болгарский народ теперь мало беспокоится, он попал в сферу влияния такой могучей державы как Россия, это то же самое, как спокойно прохлаждаться в тени".

Развивая разговор дальше, БЕРОВ иронически заметил: "...Мы также находимся в сфере влияния и Германии, т. е. в ее тени. Быть одновременно в двух тенях, не будет ли слишком холодно?".

Этот пакт является ударом по солидарности рабочих всех стран

Находившиеся в Киеве американские туристы КАТЦ, ознакомившись через переводчика с содержанием речи тов. МОЛОТОВА на IV сессии Верховного Совета Союза ССР, заявили в разговоре, что они согласны с аргументацией МОЛОТОВА о причинах срыва переговоров между Советским Союзом, Англией и Францией, но никак не могут согласиться с тем, что в результате срыва переговоров надо было заключать советско-германский пакт.

Этот пакт, заявили они: "...является ударом по солидарности рабочих всех стран. Его трудно рассматривать иначе как провокацию войны".

Аналогично возражения исходят от ряда других английских и американских туристов, находящихся в Киеве, как-то ДУГЛАС, МАК, ЛАРЕЦ.

… Наряду с высказываниями положительного характера, как исключение, отмечаем отрицательные – антисоветские и провокационные пояснения со стороны разрабатываемых нами антисоветских элементов:

Имеется тайное соглашение между Германией и СССР

"...Гитлер заберет, безусловно, Данциг, но поскольку поляки будут сопротивляться, Гитлер расширит свои требования по отношению к Польше и постарается совершенно расчленить Польшу между Германией и СССР. По этому поводу имеется тайное соглашение между Германией и СССР. Советский Союз стягивает свои войска к польским границам, это делается для того, чтобы в нужный момент завладеть польскими землями, которые ранее входили в состав России". /ГЛЕВАССКИЙ – бывш. работник прокуратуры, в прошлом монархист, ныне служащий Киевского треста наглядных пособий/

"...СССР осуществляет великодержавную политику, ничем не отличающуюся от политики, проводимой дореволюционной Россией.

СССР осуществляет великодержавную политику, ничем не отличающуюся от политики, проводимой дореволюционной Россией

Политика СССР направлена к тому, чтобы с наименьшими затратами и усилиями восстановить свои границы в пределах бывшей России".

/ЯКОВЕНКО – б/п, пенсионер, разрабатывается как украинский националист/

"...Договор СССР с Германией вызван временным совпадением интересов этих стран. Для меня ясно, что договор произвел тягчайшее впечатление на передовую часть европейской демократии". /КУЗЬ – сотрудник Наркомзема УССР, б/п, разрабатывается/

"...Нападение Германии на Польшу стоит в неразрывной связи с заключенным договором СССР с Германией. Ответственность за активные действия Германии против Польши должен нести и Советский Союз. По моему мнению, между СССР и Германией существует еще тайное соглашение, об этом много говорят среди населения. По этому соглашению, очевидно, предусматривается раздел Польши".​ /БАЛАНДОВИЧ – б/п, сотрудник Наркомзема, разрабатывается/

фашизм и коммунизм – два врага, как будто протянули друг другу руки

"...Непонятно одно, фашизм и коммунизм – два врага, как будто протянули друг другу руки, видно, что у нас имеются слабые места, наверное, наши хозяева не надеются на тыл, который озлоблен после ужасов ежовщины, надо подтянуть живот, так как в магазинах уже пусто". /МИРОНОВИЧ – б/п, служащий, в прошлом чиновник городской управы/

"...Значит коммунисты подружили с фашистами, вот вам политика коммунистов. Этот договор приведет к тому, что мы все отдадим, лишь бы не воевать. Половина русского народа вымрет от голода. Ясно, что немцы за наш хлеб будут нас бить". /ПОНОМАРЕНКО – служащий, в прошлом эсер/

"...Непонятно одно, так усиленно агитировать против фашизма, разжигали среди Красной Армии любовь к родине и ненависть к фашизму, а теперь так постыдно протянули руки фашистам. Заключение договора есть результат политического, экономического и морального банкротства". /УЛЬЯНОВ – б/п, служащий, в прошлом чиновник городской управы/

Разрабатываемая нами активная троцкистка ТРОИЦКАЯ, проживающая в гор. Харькове, отрицательно в озлобленном тоне высказывалась в отношении советско-германского договора о ненападении: "...Факт заключения договора с Германией показывает, что между СТАЛИНЫМ и Гитлером много общего, теперь у нас нет разницы в режимах. В Германии это называется фашизм, а у нас социализм. С Англией и Францией Россия не договорилась, а с Германией моментально. Продали Россию, продали среди белого дня".

Муж ТРОИЦКОЙ осужден как участник контрреволюционной троцкистской организации.

Все сырье пойдет в Германию, а мы будем ходить без платья

Жена арестованного писателя СЛИСАРЕНКО, в разговоре с женами репрессированных ПРОЦЕНКО, МИТРОВОЙ и друг., говорила: "...Дорого мы заплатили за этого договор, в чем убедимся предстоящей зимой. Истинной причины заключения договора мы, конечно, не знаем и знать не будем, так же, как и не знаем правды о тех ужасах, которые творились и творятся вокруг нас. Мы теперь почувствуем, что все сырье пойдет в Германию, а мы будем ходить без платья".

Приехавший недавно из Америки зубной врач Векслер и мечтающий снова туда возвратиться, высказался отрицательно на речь тов. МОЛОТОВА: "...Советский Союз оказался изменником потому, что первый кричал и ругал фашистов и когда в Америке бойкотируют германские товары и торговлю с Германией, СССР первый нарушил этот бойкот и идя дальше заключили договор о ненападении". /ВЕКСЛЕР – разрабатывается/

Работающий в Наркомздраве УССР профессор медицины БОГАТЫРЧУК, высказывающийся всегда отрицательно ко всему происходящему, по поводу советско-германского договора высказался также отрицательно.

"...Ничего не понимаю, ведь это же явная измена общему делу мира с Францией и Англией. Все это должно произвести отрицательное впечатление на демократические-рабочие круги Франции и вряд ли они теперь особенно будут доверять СССР".

Придерживающийся всегда националистических взглядов доктор ВАСИЛЕНКО, работающий в Наркомздраве УССР, высказался так:

"...Вот так пилюля Англии и Франции, да, оно может быть и к лучшему – тыл у нас все же ненадежный, очень много недовольных. Теперь немцам у нас вероятно будет легче".

Редактор польской газеты в Киеве ГРУШКЕВИЧ Станислав Людвигович получил сообщение по радио о вступлении германских войск на территорию Польши, в разговоре с одним из сотрудников редакции заявил: "... по радио получил известие, что германские войска перешли польскую границу, значит война началась, но ничего, еще посмотрим кто кого возьмет".

Гитлер обманул СССР, изолируя нас, потом нападет. СССР дал себя обмануть

СИВАКОВСКАЯ – учительница Запорожской средней школы, по национальности полька, по поводу советско-германского договора высказала свои опасения, что Германия заберет в СССР стратегическое сырье. "...Договор с Германией приведет к тому, что Германия вывезет из СССР все стратегическое сырье".

БОККАР – француз, работает техником на заводе им. Артема, разрабатываемый по подозрению в шпионаже, в беседе о советско-германском договоре высказался резко отрицательно. "...Этим договором Гитлер обманул СССР, изолируя нас, потом нападет. СССР дал себя обмануть". При этом БОККЕР высказался оскорбительно по адресу Советского Союза.

КОНЮКЕВИЧ Сигизмунд Константинович – поляк, нигде не работает, бывш. бухгалтер "Станкостроя", говорил в защиту Польши, выразив следующее: "...Данциг это старый исторический польский город, Польша не может существовать без выхода к морю.

Гитлер, расправившись с Польшей, нападет на СССР, так как две непримиримые системы не могут ужиться между собой".

Характерные высказывания польского консула МАТУСИНСКОГО и вице-консула ЗДАНЕВИЧА в беседе, происходившей вечером 2 сентября с. г. в помещении польского консульства.

МАТУСИНСКИЙ в взволнованном, нервном состоянии говорил:

В конце концов Германия пойдет на Советский Союз

"...Вам известно уже, что мы воюем с Германией, мы победим. Ваше правительство год тому назад считало нас агентами Гитлера, называло даже фашистами, а с кем теперь заключен Вами договор. Не секрет, что Германия предлагала нам идти на Восток, забрать Украину. Так оно и будет в конце концов, Германия пойдет на Советский Союз".

За общим столом в беседе ЗДАНЕВИЧ заявил: "...Мы все таки удивляемся Советскому Союзу, что пошел на договор с Гитлером. Победа за нами, а что придется тогда делать Советскому Союзу? Мы поддерживать не станем. У нас за последнее время так хорошо налаживалось с Вами и вдруг парадокс – договор с Германией".

Прощаясь с нашим источником, МАТУСИНСКИЙ выразился так:

"...3 сентября решается вопрос о войне, с нами выступят Англия и Франция. Победа за нами. Глупости ФОША не повторяются. Мы будем в Берлине. Французы и англичане на этот раз окажутся умнее и добьют немцев до конца. Сегодняшняя ночь решает все, завтра мы проснемся с резким переломом на фронте – мы начнем идти вперед. Нашей авиации ближе к Берлину, чем немецкой к Варшаве".

По фактам антисоветских проявлений со стороны разрабатываемых нами антисоветских элементов, приняты агентурно-оперативные мероприятия.

ЗАМ НАРКОМА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УССР

/ГОРЛИНСКИЙ/

* * *

5 сентября 1939 года

СЕКРЕТАРЮ ЦК КП /б/ У - тов. ХРУЩЕВУ Н.С

СПЕЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

о реагированиях в связи с ратификацией Советско-Германского договора о ненападении.

В дополнение к ранее высланному спецсообщению о характерных высказываниях в связи с ратификацией пакта о ненападении между Советским Союзом и Германией, НКВД УССР располагает следующими агентурными данными.

Колхозники Каменец-Подольской, Киевской, Винницкой и других областей.

Колхозник ДЕМЧИН из села Вишнеполь, Остропольского района, Каменец-Подольской области заявил: "...Суть договора, заключенного между СССР и Германией, заключается в том, что Советский Союз силен, как никогда, поэтому наши враги вынуждены с нами считаться, а это доказывает правильность политики партии и советского правительства. Тов. СТАЛИН говорил, что если мы не догоним передовые капиталистические страны, мы будем раздавлены. И если бы мы были сейчас слабыми, Германия не заключила бы договора о ненападении, а пошла на нас войной".

Из того же села колхозник КОТОВСКИЙ заявил:

"...Вот это я понимаю, Англии и Франции показали большой нос, а Германия почувствовав нашу мощь, сама приехала к нам заключить договор о ненападении, это говорит за то, что мы сильны и нас боится одна из агрессивных стран в Европе".

Колхозник села Сахновцы Антонинского района, Каменец-Подольской области ОЛЕЙНИК, высказался так:

"...Очень хорошо сделало наше правительство, заключив договор с Германией. Наше правительство делает все, чтобы мы мирно жили и работали".

Колхозник села Оратово, Оратовского района, Винницкой области БЫКОВ заявил:

Надежды на освобождение от советской власти при помощи войны ожидать нельзя

"...Заключенный договор о ненападении между СССР и Германией есть гарантия мира на Западе, а второе – это, что, советская дипломатия этим еще более укрепила влияние на международной арене".

Колхозник села Песковка, Бородянского района, Киевской области ТКАЧ в группе колхозников заявил:

"...Почему это вдруг заключили договор, немцы толкали Польшу, чтобы она шла войной на Украину, но Польша ответила: "Мы уже пробовали украинской пшеницы и больше не хотим", отсюда видно, что Германия начинает хитрить".

Наряду с этим отмечаем отрицательные реагирования, исходящие от разрабатываемых нами лиц:

ВАСИЛЬЧЕНКО Давид Иванович из села Тараща, Корсунского района, Киевской области, в прошлом сын кулака, судим за срыв политической кампании, заявил:

"...Как надоело мне работать в колхозе, работаешь и не знаешь за что, а тут еще с войной ничего не слышно, Гитлер и поляки молчат, скорее бы война с Советским Союзом, стрелять я умею, человек 5 отправил бы на тот свет, потому что так жить невозможно".

БАРЫЛО Василий Гордеевич – колхозник из села Кагарлык, Киевской области, разрабатываемый как антисоветская личность, заявил:

Теперь Германия побьет все страны, а СССР будет сидеть и молчать

"...Теперь мы спокойны, так как закреплены за колхозами на 10 лет, можно работать и получать по 50 коп. и 2 килограмма хлеба на трудодень. Надежды на освобождение от советской власти при помощи войны ожидать нельзя".

ХАРНАВЛЮК Дорофей – из села Летава, Чемировецкого района, Каменец-Подольской области, разрабатывается как антисоветский элемент, заявил:

"...Советский Союз, как видите пришел в тупик и вынужден был заключить договор о ненападении с Германией, которая заключила с СССР договор потому, что ей нужно забрать у нас хлеб".

РОГАЗЮК Григорий Саввович из села Ледянки, Антонинского района, Каменец-Подольской области, заявил:

"...Какой этот Гитлер хитрый, он сумел подойти к СССР и заключить договор. Теперь Германия побьет все страны, а СССР будет сидеть и молчать, а после Германия подумает и о Советском Союзе".

Рабочие предприятий гор. Киева и других городов Украины.

Рабочий Житомирской музыкальной фабрики ШАЛОВ-ФАБРА в беседе с рабочими заявил:

Нам будет еще лучше, так как объединятся два самых сильных государства в Европе

"...Советский Союз действительно стоит за сохранение всеобщего мира и на основе этого ведет правильную политику, о чем свидетельствует заключение договора о ненападении между СССР и Германией, однако нам надо помнить слова нашего вождя тов. СТАЛИНА о капиталистическом окружении и не увлекаться дружелюбным отношением к нам капиталистических стран".

ВЛАДИМИРОВ – электромонтер Судостроительной верфи завода "Ленинская кузница" заявил:

"...Теперь Германия заберет всю Польшу, но зато мы воевать не будем, потому что мы заключили договор, а когда наши границы будут соприкасаться с Германией, то нам будет еще лучше, так как объединятся два самых сильных государства в Европе".

РОСТОВСКИЙ Георгий Михайлович – слесарь завода "Ленинская кузница" в Киеве, говорил:

Правительство довело народ до того, что в случае войны на восстание пойдет половина населения

"...Замечательный шаг сделал наш Советский Союз, подписанный пакт о ненападении Германии и доклад тов. МОЛОТОВА – это величайшая дата в нашей истории. Пакт о ненападении и доклад тов. МОЛОТОВА действительно показал свое величие, силу и мощь Советского Союза, а эту силу и мощь прекрасно поняла Германия, почему и согласилась на этот договор, пусть мировые хищники из капиталистических стран перегрызут друг другу горло, а мы только от этого выиграем".

Наряду с этим приводим отрицательные реагирования.

УС – рабочий завода Карла Либкнехта в гор. Днепропетровске – разрабатывается как антисоветский элемент, заявил:

"...Отрезкой усадеб от рабочих, установление трудовой дисциплины и другими мероприятиями Правительство довело народ до того, что в случае войны на восстание пойдет половина населения, как рабочие, так и крестьяне. Картина через полгода будет еще ужаснее, с вывозом продуктов в Германию, начнется голод, а тогда немцам легче взять Украину. СТАЛИН и МОЛОТОВ учли это и, чтобы продержаться у власти хоть некоторое время, заключили договор".

Разрабатываемый нами бывш. член ВКПб, рабочий фабрики им. Горького – ЛАЗАРЕВ Александр Иванович среди рабочих фабрики говорил:

Народ наш привык тянуть лямку, будет с голоду сдыхать, но сказать и потребовать побоится

"...Германия готовит нападение на СССР, но для этого необходимо иметь подход к советской границе и для приобретения такого подхода, Германия наметила овладеть Польшей, но Гитлер учел, что начать войну с Польшей нельзя, не имея договор о ненападении с СССР. Таким образом Гитлер заберет Польшу и пойдет вплотную к нашим границам, тогда Гитлеру будет очень легко действовать против СССР".

Рабочий 215-го завода ПЛОТНИЦКИЙ Федор Николаевич, взятый нами в агентурную разработку, высказался так:

"...Гитлер не дурак, он свой народ жалеет, видит, что у него кризис в сырье, продуктах, вот он и решил временно для блага своего народа, изменить политику по отношению советской власти, а мы от своего народа оторвем и немцам отдадим, лишь бы они нас не трогали. Народ наш привык тянуть лямку, будет с голоду сдыхать, но сказать и потребовать побоится, так как запуган арестами и высылкой".

Научные работники институтов Академии наук УССР.

Твердят о "красном фашизме" и о гитлеровском. И это как бы подтвердилось

ПУСТОХОД Петр Иванович – старший научный работник института экономики, заявил: "...Что гром среди ясного неба, то договор о ненападении с Германией. Трудно объяснить причины, побудившие наше правительство рак резко изменить курс всей своей внешней политики. Что ж это выходит? Фашисты стали друзьями, а так называемые демократические страны очутились чуть ли не во врагах. Нет ли в политике Гитлера дальновидной хитрости: сначала разделаться с Западом (ну хотя бы заставить его ввести у себя профашистский режим), а затем взяться за нас. Хочется быть уверенным, что наше правительство будет зорким и своевременно разгадает махинации фашистов. Все же они наши потенциальные враги и порох надо держать сухим. А что мы не ввязли в войну – это огромный плюс политики нашего Союза".

ЯРОШЕВИЧ Андрей Иванович – профессор: "...Что мы вне войны это очень хорошо. Однако не мы ли виновники, что война началась. Ведь Гитлер не тронул бы Польши, если бы знал, что мы пойдем вместе с Францией и Англией. А так, пожалуй, мы развязали ему руки. Немного стыдно перед демократией мира: выходит, что мы отдали ее на разгром фашистам. Ведь там твердят о "красном фашизме" и о гитлеровском. И это как бы подтвердилось. А что у нас мир – это все покрывает, пусть даже и упрекают нас в "шкурных интересах". Мир в нашей стране – это колоссальная победа нашей демократии, а что будет завтра – увидим. Возможно, что наше правительство рассчитывает на революцию в воюющих странах и тогда выступит СССР со своей помощью, но уже в гражданской войне".

ВОБЛЫЙ Константин Григорьевич – академик, заявил:

Немцы несомненно побьют поляков и Польшу поделят между собой и нами

"...Приходится только удивляться прозорливости наших вождей, сумели вовремя отойти от пожара войны. Очевидно, потому и "ушли" ЛИТВИНОВА, что он не мог найти языка сговора с фашистами и отвести угрозу войны от нашей страны. Пусть они дерутся сами. Англичане и французы глупы, утрата ими СССР, как союзника, равносильно поражению. Польша – не совсем идиотически поступила. Шляхетская чванливость и боязнь, что при проходе наших войск у них возникнет революция, заставило их ввергнуть свою страну в войны и в ней они, вероятно, потеряли все, даже свое государство. Теперь только нужно глядеть в оба и постараться сделать так, чтобы война вызвала в воюющих странах гражданскую войну и не допустить фашизации тех стран, чего будет добиваться Гитлер".

ЛЕРМАН Израиль Юрьевич – старший научный работник, заявил: "...Мне иногда кажется, что наше правительство уже так привыкло к своему положению, что испугалось войны и решило не воевать с немцами. Так спокойнее и правительству, и народу, а что не договорились с французами и англичанами – это отговорка, не хотим воевать, вот и всё, и это вполне правильно. Зачем нам защищать их, пусть сами защищаются. Наша страна от их войны только выиграет".

Среди интеллигенции гор. Киева

ПИОТРОВСКИЙ Александр Владимирович, инженер "Украинлеса", арестовывался и за недоказанностью освобожден, заявил:

НКВД немного ослабит гонение, и появятся товары, которые до сего времени шли в запас для армии

"...Политика сложная вещь, но договор между Германией и СССР слишком странный, но в жизни бывают всякие странности, во всяком случае от войны мы избавлены и даже можем еще выиграть, так как немцы несомненно побьют поляков и Польшу поделят между собой и нами. Что касается Японии, то этот договор ее обезоружил. Может быть в результате этого нам удастся вернуться Сахалин".

ЯНЧУКОВ – инженер института повышения квалификации, сказал:

"...Выхода другого не было, так как с Францией и Англией мы не могли договориться, воевать же мы не хотим. С момента заключения договора все изменилось, в прессе и даже Гитлер заговорил словами тов. СТАЛИНА. Что же касается народного фронта, то этот договор не может ослабить коммунистического движения, так как мы себя ничем не скомпрометировали потому, что договор торговый и о ненападении совершенно не касается идей коммунизма".

Литредактор Житомирской газеты "Червоне Полiсся" ШВАРЦМАН заявил: "...Заключив договор о ненападении с СССР Германия очень много выиграла, она сумеет забрать Данциг, после наброситься на Францию не боясь, что СССР будет ей противодействовать и таким образом покорит все государства".

Служащий "Укрзаготсено" ЛЕМАН Карл Богданович, по национальности немец, в прошлом помещик, высказал следующее:

"...Теперь надо думать, что будет жить значительно легче, во-первых, НКВД немного ослабит гонение, а во-вторых появятся товары, которые до сего времени шли в запас для армии".

Учитель ГЛУЦЕНКО Фома Иванович – заявил:

Франция будет раздавлена Германией, и в этом будем виновны мы. Мы пользуемся чисто фашистскими средствами для достижения своих выгод

"...Договор показал слабость Германии и силу Советского Союза. О том, что существуют какие-то договора о союзе с Турцией и Финляндией, то видимо есть оговорка, ибо Советский Союз не позволит Германии захватить эти государства, особенно Турцию".

ИВЧЕНКО – режиссер театра им. Заньковецкой, в беседе среди работников театра, говорил: "...Договор проучил политику Англии и Франции. Меня только беспокоит, как это будет принято рабочим классом буржуазных стран, не отразится ли это на единый фронт".

Наряду с этим приводим отрицательные реагирования разрабатываемых нами антисоветских элементов.

ОЛЕНЕВ – инженер "Углеразведки" по поводу советско-германского договора заявил: "Несмотря на кажущиеся выгоды советско-германского договора, он является фактом предательства нами интересов народного фронта Гитлеру. Франция будет раздавлена Германией, и в этом будем виновны мы. При равных целях мы пользуемся чисто фашистскими средствами для достижения своих выгод".

Активно разрабатываемый украинский националист СТРЕЛЕЦКИЙ, служащий конторы "Заготлен", заявил: "...Не верю я, что советско-германский договор гарантирует нас от нападения. Гитлер этот договор заключил для отвода глаз, тем временем он сговорился с капиталистическими странами, вместе нападут на СССР и уничтожат власть евреев".

Теперь за границей будут давить пролетариат, а мы не можем повысить голос, так как заключили пакт и сиди в наморднике

БОГОРОШВИЛИ – инженер треста "Довгаз" в г. Сталино, агентурно разрабатывается, заявил: "...Германия нас, безусловно, поймала на удочку, она сначала приберет Польшу, а может быть и Францию, а потом доберется до нас. Гитлер –​ это мировой дипломат и без выгоды для себя не сделает шага, этим договором он не только заткнул нам рот на мировой арене, а вообще морально убил, теперь за границей будут давить пролетариат, а мы не можем повысить голос, так как заключили пакт и сиди в наморднике".

По фактам антисоветских проявлений приняты меры агентурно-оперативного характера.

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УССР

СЕРОВ

По просьбе Радио Свобода публикацию комментирует историк Александр Гогун:

"Выглядит правдоподобным обобщение чекистов: из тех, кто высказался, большинство одобрило пакт. Те, кто был недоволен властями, в 1939 году благоразумно предпочитали держать язык за зубами: только что завершился Большой террор. Обычно органы госбезопасности в донесениях раздували угрозу, чтобы показать партийному начальству – "не зря едим свой хлеб" – и выпросить новые средства в своё распоряжение. Но здесь они писали, что лишь меньшинство ругало коммунистов. Это показали и дальнейшие события. Как в ходе захвата Западной Украины 17–28 сентября того же года, так и в ходе аннексии Северной Буковины и Бессарабии летом 1940-го, и даже в ходе страшного разгрома 1941 года в советской Украине у Красной армии наблюдался относительно прочный тыл".

Константин Богуславский, обнаруживший в Киеве эти секретные донесения, рассказывает:

"Спецсообщения о реагировании населения на значимые политические события регулярно отправлялись республиканскими НКВД в адрес партийного руководства. Я видел такие сводки, посвященные и пакту с Германией, и вводу войск в Польшу, и войне с Финляндией. Формировались они на основе отчётов и доносов агентуры после общения с гражданами. Часто эти спецсообщения начинались словами, что всё общество в едином порыве одобряет политику партии и правительства, и в качестве примера приводилось 4–5 глубоко положительных высказываний. Наряду с положительными цитировались нейтральные и отрицательные высказывания.

Меня впечатлило, что часть опрошенных были уверены, что СССР и Германия тайно договорились разделить Польшу

Конечно, основной интерес вызывают не положительные казённые отзывы, а попытки граждан разобраться в причинах и возможных последствиях событий. Некоторых граждан волновала моральная сторона договора с нацистами, людей беспокоило, как пакт отразится на международном коммунистическом движении. Высказывалось опасение, что Гитлер разобьет Францию, а потом набросится на СССР. Я прочитал около 40 страниц сводок, посвященных реагированию на заключение и ратификацию договора с Германией, и меня впечатлило, что часть опрошенных были уверены, что СССР и Германия тайно договорились разделить Польшу.

В целом же эти спецсообщения отражают весь спектр мнений граждан по отношению к пакту Молотова – Риббентропа. И спектр этот практически не изменился за 80 лет: от тех, кто считает его триумфальной победой дипломатии, до тех, кто считает его позором и одним из факторов, развязавших Вторую мировую".