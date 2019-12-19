В Москве студентов Государственного академического университета гуманитарных наук (входит в структуру РАН) под угрозой выговора заставили посетить лекцию живущего в Канаде историка Майкла Джабара Карлея, который приехал в Россию для презентации своей новой книги о "тайной войне Запада против России" и борьбе Советского Союза с "разжиганием русофобии". Руководство университета говорит, что никого никуда не сгоняли.

Карлей, профессор университета Монреаля, с начала нулевых годов известен как сторонник трактовки продвигаемой Кремлем версии исторических событий первой половины ХХ века, согласно которой страны Запада начали холодную войну против Советской России еще в 1917 году, а потом несправедливо возложили на СССР часть вины за развязывание Второй мировой войны. Согласно Карлею, пакт Молотова – Риббентропа был оправдан исторической необходимостью и стал следствием провала западной "политики умиротворения Гитлера". Новая книга Карлея посвящена доказыванию таланта советских вождей и дипломатов предвоенного времени при выполнении сложной задачи – "установить отношения с враждебно настроенным к СССР западным миром".

Во вторник, 17 декабря, Карлей презентовал свою книгу в Доме Российского исторического общества. Как сообщается на сайте этой организации, она была издана при финансовой поддержке фонда "История отечества", созданного указом Владимира Путина в апреле 2016 года и возглавляемого директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным.

Вот как звучит анонс выступления канадского историка на сайте Российского исторического общества: "Майкл Джабара Карлей показывает, как советским дипломатам противостоял враждебный западный мир, исполненный решимости задушить советское государство в колыбели. В западной прессе, такой же коррумпированной и недобросовестной, как и в наши дни, разжигались совето- и русофобия. Западные правительства обвиняли Москву в паранойе, но у советской стороны были веские основания быть настороже".

И далее: "Майкл Джабара Карлей подчёркивает: "Когда уничтожение Советской России военной силой провалилось, Запад, особенно США, надеялись задушить её, используя тайные методы: отказывая в дипломатическом признании и торговых кредитах, отговаривая американских промышленников и бизнесменов иметь дело с Москвой". Параллели с сегодняшним днём напрашиваются сами собой. Закончилось ли противостояние Запада и Советской России после вывода последних войск интервентов? Как развивались отношения в условиях европейских дипломатических и экономических санкций в 1920-е годы? Как советская дипломатия боролась за дипломатическое признание страны и снятие напряжённости вдоль границ? Майкл Джабара Карлей отвечает на эти и другие вопросы через призму биографий и исторических фактов".

Вслед за Российским историческим обществом Майкл Карлей отправился в "турне" по российским вузам. В среду, 18 декабря, он выступил с лекцией в Российском государственном гуманитарном университете. Его выступление обошлось без инцидентов, хотя летом 2015 года студенты и сотрудники РГГУ устроили акции протеста против выступления в стенах вуза прокремлевского политолога Николая Старикова.

Накануне лекции Карлея в ГАУГН, которая состоялась в четверг, в редакцию Радио Свобода обратился один из студентов университета, который пожаловался на принудительный порядок участия в этом мероприятии. Мы приводим этот рассказ нашего собеседника, попросившего не называть его имени (известно Радио Свобода) из опасений быть отчисленным из вуза, с небольшими редакторскими правками и сокращениями.

"Сгоняют всех кого можно, видимо, через ректора вуза. Сначала доводят распоряжение до деканата каждого факультета, а из деканата передают кураторам курсов – они ходили и делали объявления на парах, пересылали по несколько раз сообщения в чаты групп, говорили что "с этим всё строго", от этого зависит государственная аккредитация университета и его дальнейшее финансирование. Говорили, что будут списки каждого курса и факультета, и всех пришедших на лекцию будут отмечать. У нас один мальчик в шутку спросил, мол, что будет, если задать ему какой-нибудь "оскорбительный" вопрос про нацизм, или еще что-то, – куратор ему погрозила и сказала, что это "официальное мероприятие" и если ему не нужны проблемы с дальнейшим трудоустройством, то лучше сидеть спокойно и слушать. Она также сказала, что будет вестись запись и потом лекцию покажут в теленовостях.

По поводу санкций за пропуск лекции – говорят, что будет просто выговор, тебя вызовут в деканат, частно или группой, расскажут, какой ты плохой и как неправильно поступил. Хотя по факту могут сделать все что угодно. У нас есть, например, преподаватель, который ведет больше всех лекций и семинаров на потоке из-за своего финансового положения, если ректор ему скажет не ставить какому-то ученику зачет (даже если он все хорошо знает), то ему этот зачет не поставят. А если не будет одного зачета, то потом проведут проверки успеваемости (у нас достаточно лояльный вуз и можно пропускать, если проходишь материал сам) и исходя из этой проверки соберут комиссию по переводу на платное обучение или по исключению.

Студенты по поводу этой лекции смеются

Студенты по поводу этой лекции смеются, мол, "к нам сталинист приезжает рассказывать, как он любит Советский Союз". Другие возмущаются – была бы возможность отоспаться, а тут заставляют ехать слушать этого сумасшедшего деда. Мои одногруппники в основном приехали учиться либо из других городов и живут в общежитии, либо просто ездят из Подмосковья. Из более чем 20 человек в моей группе только я и еще 6 человек живут с родителями в квартире. Парни боятся загреметь в армию, поэтому все, конечно, приедут.

К презентации этой книжки все относятся со смехом, никто всерьез ее не воспринимает, но говорят, что старост групп назначили задавать этому профессору какие-то специальные вопросы, им заготовили листочек, что-то вроде "как Запад относился к чему-то в России", "правда ли, что американское правительство что-то делало специально, чтобы навредить России", "как он думает, кто сейчас финансирует Навального", про митинги спросить. Вроде обычные для студентов вопросы, но подается все так, что задающие их придерживаются той же точки зрения, что и он. Не знаю, бесплатно он это делает или нет, но такое явно нельзя придумать из "научного интереса". А потом про это будут сюжеты на ТВ, "как молодежи интересна тема тайного противостояния России с Западом". Студенты, конечно, против, по крайней мере ни одного человека, который сказал бы, что ему эта тема в таком ключе интересна, не было, все прикалываются. Но у нас тренда на подобные протесты внутри вуза нет, никто ничего делать не хочет и все оставят так".

Майкл Карлей – не единственный западный историк, пропагандирующий подобные взгляды. Его утверждения чем-то схожи с теориями профессора университета Монтклер в американском штате Нью-Джерси Гровера Ферра, ярого критика десталинизации в СССР. В интервью изданию "Литературная Россия" в 2014 году Ферр утверждал, что "Сталин стоял во главе борьбы за демократизацию советского общества, борьбы, которая оказалась в самой сердцевине политических процессов, происходящих в СССР". В 2007 году в России была издана книга Ферра, в предисловии к которой он утверждает: "Из всех утверждений "закрытого доклада" [Никиты Хрущева на XX съезде партии], напрямую "разоблачающих" Сталина или Берию, не оказалось ни одного правдивого". При этом по изначальной специальности Ферр не историк, а специалист по средневековой английской литературе.

Событий, изучением и трактовкой которых занимаются Майкл Джабара Карлей и Гровер Ферр, коснулся в четверг во время своей традиционной "большой пресс-конференции" и сам Владимир Путин. Его слова прозвучали в ответ на вопрос журналиста правительственной "Российской газеты" о предстоящем праздновании 75-летия победы СССР в Великой Отечественной войне и о решении Европарламента сделать 25 мая (день казни организатора движения сопротивления нацистам в концлагере Освенцим Витольда Пилецкого) "Международным днем героев борьбы с тоталитаризмом". В резолюции Европарламента об этом решении говорится, что "Вторая мировая война … была начата как непосредственный результат печально известного нацистско-советского договора о ненападении от 23 августа 1939 года, известного также как Пакт Молотова – Риббентропа, и его секретных протоколов, в соответствии с которыми два тоталитарных режима, разделявших цель завоевания мира, разделили Европу на две зоны влияния".

Российский президент, отвечая на заданный ему вопрос, сказал, что считает решение Европарламента "неприемлемым" и считает "верхом цинизма" "приравнивание Советского Союза к фашистской Германии".

Радио Свобода обратилось в Государственный академический университет гуманитарных наук с просьбой прокомментировать полученную нами информацию о принудительном характере участия студентов в лекции Майкла Джабара Карлея.

Ректор ГАУГН Денис Фомин-Нилов сообщил Радио Свобода, что "публичные лекции известных научных специалистов являются общемировой практикой, которая дает студентам уникальную возможность из первых уст узнать о современных достижениях науки и задать вопросы известным специалистам". По словам Фомина-Нилова, "в рамках своего учебного процесса ГАУГН, осуществляющий деятельность на базе гуманитарных научно-исследовательских институтов РАН, регулярно проводит публичные лекции известных профессоров". Ректор подтвердил, что 19 декабря в ГАУГН "состоялась публичная лекция профессора Монреальского университета Майкла Джабара Карлея", но уточнил, что ее посещение было добровольным. "Это подтверждается составом и количеством участников – пришли студенты разных факультетов. У части обучающихся уже началась сессия. Поэтому плановых лекций и семинаров не так много. Никакой фиксации или регистрации участников не велось, а принуждение к посещению лекций вообще противоречит культуре и практике нашего академического университета", – написал в своем комментарии Денис Фомин-Нилов. Он также предположил, что "путаница могла возникнуть в связи с тем, что в здании Российской академии наук, где проходила лекция профессора Карлея, действует пропускной режим, не у всех студентов ГАУГН есть пропуск в него, поэтому списки участников лекции собирались заранее".

По словам Анны Понарской, председателя Союза студентов ГАУГН, "лекция была органичной частью образовательного процесса – в силу того, что на нее пригласили студентов именно профильных факультетов, которым было бы интересно послушать приглашённого спикера".

"Поскольку сейчас идут последние недели перед сессией, это было в рамках всего обучения семестра. Никого не отмечали, потому что идти на лекцию было делом добровольным", – написала Понарская в своем комментарии, присланном в редакцию Радио Свобода.