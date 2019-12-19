Путин почти признал дочерей. Он не хочет, чтобы следующий правил долго

Владимиру Путину пришлось дать журналисту BBC развернутый ответ, касающийся бизнеса его детей. Он также допустил изменения в российской Конституции, при которых в РФ больше не повторится такая ситуация, как с ним, когда он 20 лет у власти. Меняется ли он? В студии аналитик Фонда Карнеги Андрей Колесников. Вы также услышите мнения журналистов, которые были участниками его первой пресс-конференции, образца 2001 года. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Звоните в прямой эфир начиная с 19.05 с ответом на вопрос: как меняется Владимир Путин с вашей точки зрения? Телефон прямого эфира 8-800-200-22-12