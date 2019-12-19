Сенат раскритиковал голосование по импичменту в Палате представителей

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл осудил результаты голосования по импичменту президенту Дональду Трампу в Палате представителей. Сенатор назвал решение "несправедливым" и заявил, что оно создает "токсичный" прецедент.

Макконнелл обвинил спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в том, что она боится "посылать результат некачественной работы в Сенат", передаёт "Голос Америки".

Ранее Пелоси отказалась уточнить, когда именно статьи по импичменту будут направлены сенаторам для проведения разбирательства. Спикер Палаты представителей настаивает, чтобы сначала были установлены правила процесса. Сроков для этого закон не устанавливает.

18 декабря Палата представителей Конгресса проголосовала за импичмент. Трампа признали виновным в злоупотреблении властью и препятствии работе Конгресса. Трамп назвал это "политическим самоубийством демократов" и попыткой госпереворота.

Обвинения в адрес Трампа строятся вокруг его попыток добиться от Украины расследования деятельности своего политического соперника Джо Байдена и его сына. Трамп не отрицает, что просил об этом, однако говорит, что не давил на власти Украины, а мотивом его действий была борьба с коррупцией.