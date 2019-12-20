Трамп потребовал немедленного процесса по импичменту в Сенате

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленно начать судебный процесс по импичменту в Сенате.

Дело из Палаты представителей туда пока не передали. Демократы ждут утверждения правил разбирательства. В частности, они недовольны, что лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл не планирует слушать новых свидетелей. Ранее сенатор осудил результаты голосования по импичменту президенту Дональду Трампу в Палате представителей.

Трамп стал третьим президентом в истории США, которого затронула процедура импичмента. Решение о том, снимать ли президента с должности, принимает Сенат. Трамп уверен, что его оправдают: в верхней палате Конгресса большинство у республиканцев. Главным адвокатом президента на процессе будет юрисконсульт Белого дома.

Согласно первым опросам общественного мнения, 42 процента американцев считают, что Сенат должен отстранить Трампа от власти. 29 процентов опрошенных сказали, что все обвинения с него нужно снять.

18 декабря Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа. Обвинения в адрес президента США строятся вокруг его попыток добиться от Киева расследования деятельности своего политического соперника Джо Байдена и его сына. Трамп не отрицает, что в конце июля просил об этом в телефонном разговоре президента Украины Владимира Зеленского, но отвергает давление на Киев. Мотивом своих действий Трамп назвал борьбу с коррупцией.