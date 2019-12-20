МВД хочет получить право временно изымать детей из семьи

Министерство внутренних дел России предложило внести поправкив Семейный кодекс, которые позволят полиции временно изъять ребёнка из семьи, если ему угрожает опасность. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на начальника управления МВД Станислава Колесника.

При этом он подчеркнул, что временное изъятие полицией ребенка из семьи на основании этих поправок не должно повлечь за собой лишение родительских прав.



По его словам, правоохранительные органы сталкиваются со случаями, которые требуют "незамедлительных мер", в частности изоляции ребёнка в опасной ситуации. Сейчас такими полномочиями, согласно Семейному кодексу, наделены только органы опеки. После изъятия в суд автоматически подается иск о лишении или ограничении родительских прав.

Представитель МВД подчеркнул, что органы опеки могут принимать какие-либо меры только в рабочее время, "с девяти до шести", а в остальное время на сообщения об угрозах детям реагируют сотрудники полиции.

Согласно приведенной Колесником статистике, за четыре года в России на 92 процента выросло количество преступлений, которые родители совершают в отношении детей, в том числе убийств и случаев истязания.

Эксперты Совета по правам человека считают, что изъятие ребёнка из семьи должно быть крайней мерой, только если угроза исходит от родителя и неустранима. Они также предлагают изолировать не детей, а взрослых, которые представляют для них угрозу. В тех случаях, когда ребёнка все же изъяли из семьи, СПЧ предлагает передавать его не в детский дом, а к другим родственникам, либо во временную приёмную семью.



