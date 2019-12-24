Дары волхвов. Александр Генис - об импичменте под ёлкой

"В Рождество все немного волхвы", - писал Иосиф Бродский ещё тогда, когда не видел маниакальной подарочной суеты, которая охватывает Нью-Йорк, как и почти весь мир, в эти дни. Скептики жалуются, что коммерция приучила нас обменивать праздничное настроение на дорогие покупки. Но и те, кто соглашаются с этим, не отказывают себе в удовольствии дарить и получать подарки, часто, как в знаменитом рассказе О’ Генри, совсем ненужные. Сейчас, однако, Америка получила один общий дар, который, как бы странно это ни звучало, устраивает почти всех: импичмент.



Трудно придумать столь печальный повод для радости, чем осуждение главы государства, но историческое решение Конгресса устраивает победителей и утешает проигравших. В первую очередь, конечно, рады сторонники Демократической партии. Наконец, после трехлетних мытарств и фальш-старта доклада Роберта Мюллера, президента поймали за руку и публично “назвали кошку кошкой”.

Республиканцы-сенаторы никогда не отлучат Трампа от власти, разве что им представят его удостоверение агента ФСБ, подписанное Путиным

Об этом 11 часов вели речь конгрессмены на дебатах, которые таковыми не являлись. С упорной монотонностью демократы и республиканцы говорили мимо друг друга, обращаясь к своим избирателям. Первые раз за разом повторяли нехитрый, в общем-то, перечень преступлений Трампа, упирая на доказательства и свидетельские показания. Вторые, игнорируя услышанное, ссылались на волю 63-х миллионов избирателей, отдавших свои голоса за президента. При этом, правда, никто не вспомнил про 66 миллионов других американцев, которые не выибрали Трампа, составив большинство электората в 2016 году. Интересно, что демократы не воспользовались этим аргументом, и правильно сделали. В суде побеждает не большинство, а закон. В данном случае - конституция, которую клянутся защищать выбранные власти вне зависимости от партийной принадлежности.

На этот раз конституция победила популизм: президента подвергли импичменту. И это - навсегда, как сказал калифорнийский конгрессмен Тэд Лью, “таким Трамп войдет в историю, и все будут знать, почему он осужден. Проще ведь и не бывает: никто не выше закона”.

Однако ненавистникам Трампа придется недолго радоваться. Они знают, что республиканцы-сенаторы никогда не отлучат Трампа от власти, разве что им представят его удостоверение агента ФСБ, подписанное Путиным. Во всех остальных случаях поражение Трампа в нижней палате обернется победой в верхней, и большими шансами на переизбрание. Получается, что импичмент - подарок и для поклонников президента. Они и раньше видели в Трампе ритуальную жертву, отданную на заклание вашингтонским бюрократам, интеллектуальной прессе и прочим снобам. Роковые дебаты утвердили в этом всех желающих. Один из конгрессменов с Юга, где Трампа любят особенно трепетно, сравнил президента с Христом, а демократов-обвинителей - с коллективным Понтием Пилатом, который даже не умыл руки.



В такой ситуации, когда каждая половина страны уверена и в своей правоте, и в своём будущем, самое трудное - понять, как непримиримые антагонисты, не способные ни слушать, ни терпеть друг друга, могут ужиться в одной стране, под одним небом и общим законом.

Для этого нужно чудо, и оно называется Рождество. Сидя под одной из 15 миллионов спиленных в этом году елок, возле горящего камина, запивая праздничную трапезой горячим глинтвейном, никто не вспоминает о политике. В этот - пожалуй, единственный день в году - мы не делимся “на эллинов и иудеев” и по-детски радуемся даже бесполезным подаркам, потому что в рождественскую ночь все дары - от волхвов.

Александр Генис – нью-йоркский писатель и публицист, автор и ведущий программы Радио Свобода "Генис: Взгляд из Нью-Йорка"

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