Стрелок с Лубянки работал в охранных фирмах и "ненавидел кгбшников"

Мать Евгения Манюрова, который, как предполагают, накануне вечером устроил стрельбу у здания Федеральной службы безопасности в Москве, рассказала СМИ, что в последние годы он работал сразу в нескольких частных охранных предприятиях, но уволился несколько месяцев назад. Одна из компаний, в которой работал Манюров, — "Вымпел-резерв", основатели которой связаны с ветерами группы спецназначения "Вымпел", отмечает издание "База".

По словам матери Манюрова, в армии он не служил. В детстве занимался боксом и рукопашным боем. Увлекался стрельбой, которой занимался на протяжении 3-4 лет, рассказала он "Комсомольской правде".

По данным Baza, Манюров принимал участие в городских турнирах по стрельбе. Месяц назад на одном из них занял третье место .

Мать Манюрова также рассказала, что близких друзей у него не было, он не женат. В последнее время он не работал. По её словам, сын общался "с какими-то арабами" по телефону, говорил по-английски, поэтому она ничего не понимала. Изданию "База" она рассказала, что её сын "ненавидел кгбшников".

Как пишет "Комсомольская правда", по месту жительства Манюрова зарегистрировано семь единиц оружия, в том числе газовое, травматическое, гладкоствольное и нарезное.

По данным Baza и РЕН-ТВ, в ночь на 20 декабря в его квартире прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов изъяли документы, электронные носители, а также документы на оружие.

О том, что стрелявшего зовут Евгений Манюров, накануне сообщили несколько СМИ. Он родом из Подольска Московской области, ему 39 лет. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Стрельба возле здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Москве произошла вечером 19 декабря. Один сотрудник ФСБ был убит, еще четверо пострадали. Ранения также получил один гражданский. По словам источника РБК, близкого к ФСБ, нападавший открыл огонь из автомата Калашникова. Он был убит. В операции по нейтрализации стрелка, по данным СМИ, участвовали бойцы подразделения "Альфа".

Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.