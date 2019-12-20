Данные пользователей Facebook оказались на форуме хакеров

Данные 267 миллионов пользователей Facebook появились в открытом доступе в декабре. С утечкой данных столкнулись в основном пользователи из США. Об этом сообщает британский сайт Comparitech.

По данным экспертов, в открытом доступе появились имена пользователей, Facebook ID и номера телефонов. Злоумышленники могли использовать эти данные для рассылки спама, говорится в сообщении Comparitech. Аналитики предполагают, что к хищению данных причастны хакеры из Вьетнама. Они могли выложить информацию в хакерском форуме.

Руководство соцсети изучает обстоятельства случившегося. Представитель компании сказал, что информация могла быть похищена до изменений в сфере информационной безопасности Facebook.

В начале 2018 года журналисты обвинили британскую аналитическую компанию Cambridge Analytica в незаконном использовании данных пользователей Facebook во время избирательной кампании Дональда Трампа. Данные могли использоваться для влияния на результаты выборов по всему миру, в том числе на голосование по Брекзиту и в интересах националистической партии "Национальный фронт" во Франции, писал в 2016-м швейцарский журнал Das Magazine.

После скандала основателю сети Майклу Цукербергу пришлось выступить на двух слушаниях в Конгрессе США. Социальная сеть пообещала ужесточить политику по обработке данных пользователей и анонсировала смену курса на сохранение приватности. Cambridge Analytica после скандала прекратила свою работу.