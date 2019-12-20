В Краснодаре задержан активист с плакатом "Чекист хуже фашиста"

В Краснодаре полицейские задержали местного жителя Виталия Молоданова, который вышел к памятнику Феликсу Дзержинскому с баннером "Чекист хуже фашиста". Об этом Молоданов рассказал "Свободным медиа".

По словам другого активиста, Молоданова задержали за то, что он якобы мешал курсантам возложить цветы к памятнику. При этом курсанты, как отмечает очевидец, пришли к памятнику через три минуты после задержания Молоданова.

Полицейские посадили Молоданова в машину и увезли за квартал. Протокол на него до сих пор не составили.

20 декабря в России отмечается День работника органов безопасности - День чекиста.

Четыре года назад в этот день активист Виктор Чириков прикрепил на памятник Дзержинскому в Краснодаре крест, за что получил 15 суток.