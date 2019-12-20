Дёмушкина исключили из списка лиц, финансирующих экстремизм

Росфинмониторинг исключил националиста Дмитрия Дёмушкина из списка лиц, причастных к финансированию экстремизма и терроризма.

Об этом сообщил сам Дёмушкин, ссылаясь на полученное им в четверг официальное письмо Росфинмониторинга (копия письма есть в распоряжении РС).

В список он был включён в январе 2016 года. О конкретных причинах этого тогда не сообщалось. В октябре 2015 года суд признал экстремистским и запретил деятельность основанного Демушкиным движения "Русские", а в отношении самого политика были возбуждены несколько уголовных дел. Эти дела, однако, были закрыты, как отмечает Дёмушкин, и ему была положена компенсация, которую он не мог получить как раз из-за включения в список.

В связи с внесением Демушкина в перечень лиц, подозреваемых в экстремизме, ему были запрещены любые финансовые и кредитные операции на территории России. "Данный список – это вопиющий образец беззакония, когда без каких-либо судебных решений человека ограничивают в любых переводах денежных средств. Созданная непрозрачная комиссия Росфинмониторинга, никак не мотивируя и ничего вам не объясняя, вносит вас в чёрный список", – прокомментировал Дёмушкин.

Об исключении из списка его проинформировали только в ответ на обращение Дёмушкина в Росфинмониторинг с уведомлением о том, что он готовит иск в ЕСПЧ.