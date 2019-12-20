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Дёмушкина исключили из списка лиц, финансирующих экстремизм

Дмитрий Дёмушкин

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Росфинмониторинг исключил националиста Дмитрия Дёмушкина из списка лиц, причастных к финансированию экстремизма и терроризма.

Об этом сообщил сам Дёмушкин, ссылаясь на полученное им в четверг официальное письмо Росфинмониторинга (копия письма есть в распоряжении РС).

В список он был включён в январе 2016 года. О конкретных причинах этого тогда не сообщалось. В октябре 2015 года суд признал экстремистским и запретил деятельность основанного Демушкиным движения "Русские", а в отношении самого политика были возбуждены несколько уголовных дел. Эти дела, однако, были закрыты, как отмечает Дёмушкин, и ему была положена компенсация, которую он не мог получить как раз из-за включения в список.

В связи с внесением Демушкина в перечень лиц, подозреваемых в экстремизме, ему были запрещены любые финансовые и кредитные операции на территории России. "Данный список – это вопиющий образец беззакония, когда без каких-либо судебных решений человека ограничивают в любых переводах денежных средств. Созданная непрозрачная комиссия Росфинмониторинга, никак не мотивируя и ничего вам не объясняя, вносит вас в чёрный список", – прокомментировал Дёмушкин.

Об исключении из списка его проинформировали только в ответ на обращение Дёмушкина в Росфинмониторинг с уведомлением о том, что он готовит иск в ЕСПЧ.

  • 25 апреля 2017 года Нагатинский суд Москвы приговорил Дмитрия Дёмушкина к двум годам и пяти месяцам заключения, признав его виновным в публикации в соцсетях фотографий с "Русского марша", на которых были баннеры с лозунгами, признанными экстремистскими. Дёмушкин, являвшийся одним из организаторов марша, вину отрицал и заявлял, что все баннеры проверялись перед мероприятием полицией и никаких нареканий не вызвали. В список Росфинмониторинга он был включён не в связи с этим делом.
  • 20 февраля этого года Дёмушкин был освобожден в связи с частичной декриминализацией статьи о возбуждении ненависти и вражды.
  • Дёмушкин считает, что политическое движение русских националистов было разгромлено спецслужбами по приказу из Кремля. В интервью Радио Свобода он также заявил, что представители российских властей предлагали ему участвовать в вербовке националистов для отправки на боевые действия на восток Украины.

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