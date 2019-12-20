ФСБ задержала корреспондентов "Коммерсанта" и "Базы"

Сотрудники ФСБ задержали журналиста "Коммерсанта" Романа Дорофеева у здания спецслужбы на Лубянке в центре Москвы. Задержание попало на видеозапись. Через некоторое время журналиста отпустили.

Незадолго до задержания, около 10:50 по московскому времени, к корреспонденту подошёл мужчина в джинсах и черной куртке и в грубой форме потребовал убрать камеру. Через несколько минут к журналисту вновь подошли и отвели в комендатуру ФСБ на Кузнецком мосту, сообщает издание.

Дорофеева доставили в отделение полиции, куда его отвезли из комендатуры. В приемной ФСБ газете заявили, что журналист задержан "для выяснения обстоятельств", в полиции – что он должен "дать объяснения".

На Лубянке Дорофеев освещал инцидент со стрельбой, произошедшей у здания ФСБ накануне вечером. На сотрудников спецслужбы, предположительно, напал 39-летний житель подмосковного Подольска Евгений Манюров. Один человек погиб, пятеро получили ранения. Сам стрелок был убит спецназом.

В ночь на пятницу в Подольске сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали корреспондента издания "База" Анну Никитину, бравшую интервью у матери Манюрова. Через пять часов её отпустили. Ждавшего Никитину специального корреспондента "Базы" Игоря Залюбовина сотрудники спецслужбы заставили лечь лицом на землю, сообщает основатель издания Никита Могутин.