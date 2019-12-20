Ассоциация критиков назвала "Барокко" Серебренникова спектаклем года

Ассоциация театральных критиков (АТК) назвала "Барокко" Кирилла Серебренникова лучшим спектаклем года. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Ранее в ноябре спектакль "Барокко" получил Международную премию имени Станиславского в номинации "Событие сезона".

Постановка была сделана Серебренниковым, когда он находился под домашним арестом по делу "Седьмой студии". У рампы в спектакле "Барокко" стоит арестованный следствием рояль "Гоголь-центра". На нем играют Чакону Баха в переложении для одной руки: вторая рука пианиста прикована наручником к руке судебного пристава.

Человеком года Ассоциация театральных критиков признала художественного руководителя Театра Наций Евгения Миронова. Он отмечен за поддержку театров в регионах, за развитие фестиваля "Территория", несмотря на отказ в помощи со стороны государства, а также за неизменно принципиальную позицию в деле "Седьмой студии".

Событием года, по мнению Ассоциации театральных критиков, стала акция "Я/Мы Павел Устинов" в поддержку обвиняемых по "московскому делу", инициированная российскими артистами.

16 сентября суд приговорил актера Павла Устинова к трем с половиной годам колонии по обвинению в нападении на представителя власти во время митинга 3 августа. В тот же день российские актёры и режиссёры запустили в соцсетях флешмоб солидарности, а затем вышли с пикетами к администрации президента. Устинова отпустили из СИЗО, а реальный срок ему заменили на условный.