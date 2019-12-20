Ассоциация критиков назвала "Барокко" Серебренникова спектаклем года

Ассоциация театральных критиков (АТК) назвала "Барокко" Кирилла Серебренникова лучшим спектаклем года. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.
Ранее в ноябре спектакль "Барокко" получил Международную премию имени Станиславского в номинации "Событие сезона".
Постановка была сделана Серебренниковым, когда он находился под домашним арестом по делу "Седьмой студии". У рампы в спектакле "Барокко" стоит арестованный следствием рояль "Гоголь-центра". На нем играют Чакону Баха в переложении для одной руки: вторая рука пианиста прикована наручником к руке судебного пристава.
Человеком года Ассоциация театральных критиков признала художественного руководителя Театра Наций Евгения Миронова. Он отмечен за поддержку театров в регионах, за развитие фестиваля "Территория", несмотря на отказ в помощи со стороны государства, а также за неизменно принципиальную позицию в деле "Седьмой студии".
Событием года, по мнению Ассоциации театральных критиков, стала акция "Я/Мы Павел Устинов" в поддержку обвиняемых по "московскому делу", инициированная российскими артистами.
16 сентября суд приговорил актера Павла Устинова к трем с половиной годам колонии по обвинению в нападении на представителя власти во время митинга 3 августа. В тот же день российские актёры и режиссёры запустили в соцсетях флешмоб солидарности, а затем вышли с пикетами к администрации президента. Устинова отпустили из СИЗО, а реальный срок ему заменили на условный.
- По версии следствия, режиссёр Кирилл Серебренников, бывший генеральный продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, директор компании Юрий Итин, бывший бухгалтер студии Нина Масляева и бывший директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Софья Апфельбаум похитили 133 миллиона рублей, выделенных на театральный проект. Никто, кроме Масляевой, вину не признавал.
- Накануне суд назначил третью экспертизу по делу "Седьмой студии". Согласно оглашённому ранее в суде заключению экспертов, театральный проект, на который дало деньги государство, стоил дороже выделенной субсидии и стал важным культурным событием десятилетия. Из этого следует, что Серебренников не украл, а сэкономил государственные деньги.
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