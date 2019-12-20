Министерство юстиции США заподозрило основательницу крупнейшего пиратского научного сайта Sci-Hub Александру Элбакян в работе на российскую разведку. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванные источники, знакомые с темой. Бывший высокопоставленный американский разведчик заявил газете, что верит, что учёная работает на ГРУ. Она отрицает обвинения.

31-летняя Элбакян в 2016 году попала в список самых значимых для науки людей года по версии авторитетного журнала Nature. Она — создательница сайта Sci-hub, бесплатно выкладывающего научные статьи из коммерческих рецензируемых изданий. Годовая подписка на такой журнал для университета может стоить десятки тысяч долларов. Многие учёные считают, что общедоступность таких текстов помогает науке, несмотря на то что нарушает авторские права.

Учёная может быть связана с ГРУ с 2014 года, утверждает один из источников WP – бывший американский чиновник. Бывший высокопоставленный американский разведчик заявил газете, что верит, что учёная сотрудничает с военной разведкой. В министерстве юстиции подозревают, что россиянка могла собирать секретную информацию у военных подрядчиков.

Элбакян отрицает обвинения в сотрудничестве с любыми спецслужбами, но она не удивлена подозрениям. В письменном ответе Washington Post она сказала, что проверка министерства юстиции кажется ей логичной: "Российский проект использует университетские аккаунты для сбора информации, конечно, это подозрительно". Она заявила, что в подростковом возрасте была хакером, но сейчас она этим не занимается.

В 2017 году Элбакян закрывала доступ к Sci-Hub учёным из России из-за разногласий в политике. "Уже в течение двух лет продолжается травля Александры в русскоязычном Интернете со стороны людей, которых относят к так называемой российской "либеральной оппозиции", – говорилось в заявлении, опубликованном на главной странице сервиса. "Я думаю, что я вполне современный человек, однако я – за сильное государство, которое может противостоять Западу и выбирать собственный путь развития. Всего этого нет в либеральной риторике. Я не хочу, чтобы ученые России и моего родного Казахстана разделили судьбы ученых Ирака, Ливии и Сирии, которым США "помогли" с демократизацией", – говорила она в интервью Агентству политических новостей.