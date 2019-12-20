Корпорация United Launch Alliance провела успешный запуск ракеты-носителя Атлас-5 с космодрома на мысе Канаверал в США. Ракета впервые вывела в космос космический корабль Boeing CST-100 "Старлайнер". В пятницу он должен пристыковаться к Международной космической станции (МКС). Видео пуска выложено в твиттер американского космического агентства НАСА.

"Старлайнер", наряду с "Крю Дрэгон" SpaceX — один из двух пилотируемых космических кораблей, разрабатываемых частными компаниями для отправки астронавтов к МКС. В этой роли они должны заменить для НАСА закрытую программу "Спейс шаттл" и разработанные в 60-е годы XX века российские корабли "Союз".

В тестовом полёте экипажа на борту нет. На МКС "Старлайнер" везёт 270 килограммов груза, в том числе рождественские подарки для экипажа МКС, оборудование для тестов на радиацию и манекен Рози, — напоминает Space.com.​ В будущем корабль сможет перевозить на орбиту до семи членов экипажа.

В случае успешных испытаний, корабль "Старлайнер" должен впервые отправиться к МКС с астронавтами в середине 2020 года. Пилотируемый пуск "Крю Дрэгон" намечен на ​ближайшую весну.