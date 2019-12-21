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Мягкие оккупанты. Сергей Константинов – о "гордых из Донбасса"

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Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, снова "выдал". Как и на пресс-конференции в Париже, когда после выступления Владимира Зеленского он в своей манере заговорил про нерушимость Минских соглашений: что в общем должно быть так, как говорит он, а не кто-то другой. Теперь он – о том, что "в Донбассе живут гордые люди". На Кавказе у него, скорее всего, "живут гордые люди", теперь вот в Донбассе. Про Крым он ничего не сказал, но там они просто отжали кусок земли, там дело не в "гордых людях" было. А тут, видишь ли, вступились за "гордых".

Я донбассцев знаю не понаслышке. По крайней мере, я хорошо знаю тот тип людей, за которых впрягается Путин, поскольку он сам такой же хитромудрый. Такие люди в послевоенное время поехали не на север, не на целину, не даже в Питер-Ленинград, а в Украинскую ССР, где мягче и где теплей. Понятное дело: имели право, потому что человек обычно ищет, где ему лучше. Известно, что в сталинские времена в Донецке сильно было московское лобби и местные власти больше тяготели к Москве, чем к Киеву. Уже тогда многие новосёлы ощущали себя там "мягкими оккупантами". Причем переехавшие не стремились в шахтеры, например, пойти, они и места как бы работы выбирали тоже помягче, потеплей. Они, например, твердо знают, что без взятки ничего нельзя сделать. И сами, в первую очередь, ничего не делают без взятки. Я сейчас не огульно говорю, имею в виду конкретные случаи, про которые доподлинно знаю.

Когда Путин говорит "такой же народ, как мы", он имеет в виду себя

Ясно, что такие люди есть везде, и уж тем более и в самой России, откуда они в Донбасс и приехали. Но в таких местах, как Донбасс, это проявляется, по-моему, более концентрированно – а иначе зачем они туда приехали, не нищебродствовать же? Было заметно в советское время, что на Украине жизнь побогаче. Но там, да, земля всегда кормила и люди привыкли жить своим трудом. Кстати говоря, ничего не известно про русских гастарбайтеров, а украинцы пожалуйста – везде. Они верят, что трудом можно и нужно жить, но не такие были многие из приехавших из России в Донбасс. Они решали жить так называемой жизненной смекалкой, и чтоб за это ничего не было. И, собственно, Путин по психотипу, как говорит Станислав Белковский, такой же.

В частности, и поэтому тоже "ДНР" и "ЛНР" образовались именно там, и как бы кремлевские мечтатели ни мечтали продвинуться дальше, но на запад и на юг от Донбасса – другой народ. А восток "защитили", теперь вот почти что приняли в Россию, дали гражданство, есть программа возвращения соотечественников, которые в основном вернулись к родственникам. А кто не к родственникам, те быстро поняли, что в нашей Псковской области, например, медом не намазано. И вот их и нет уже. А было много врачей, неплохих, для нас это дефицитная специальность. Нет врачей, но нет и больниц, где те могли бы остаться, всё оптимизировано.

Поэтому когда Путин говорит "такой же народ, как мы", он имеет в виду себя. Таких, как он. А какой он, все уже прекрасно знают. И будь все по-другому, то и я бы не стал такой текст писать.

Сергей Константинов – блогер, Псковская область

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