"Провоцировали аудиторию". "Чучело Путина" оценили эксперты

В Перми комплексная психолого-лингвистическая и юридическая судебная экспертиза признала вину трех молодых людей, которые год назад установили в центре города манекен с маской президента России Владимира Путина. Статус одного из проходящих по делу изменился: член регионального отделения Либертарианской парии из подозреваемых стал обвиняемым. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

11 ноября 2018 года неизвестные прикрепили к столбу в центре Перми пластиковую фигуру. К ней была приклеена надпись "Военный преступник Пыня В.В.". Вместо головы у манекена находилась фотография президента России Владимира Путина с надписью на лбу "Лжец". Прибывший на место наряд полиции задержал секретаря Пермского отделения Либертарианской партии Александра Котова, который снимал акцию на мобильный телефон. Он провел в полиции около четырех часов, затем его отпустили без составления протокола.

21 ноября на Youtube-канале "Гроза Перми" появился видеоролик, в котором люди в камуфляжной форме ведут человека с маской Путина на лице по центру Перми, а потом привязывают фигуру с фотографией президента к столбу около ЦУМа. В январе 2019 года полиция предъявила обвинение троим предполагаемым фигурантам дела о "чучеле Путина", как стали называть манекен, – Александру Шабарчину, Данилу Васильеву и Александру Котову. Их обвиняют по части второй статьи 213 УК РФ ("Грубое нарушение общественного порядка, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). Это та самая статья, по которой были осуждены участницы группы Pussy Riot за панк-молебен в храме Христа Спасителя. Пермским активистам грозит до семи лет лишения свободы.

На днях их ознакомили с комплексной психолого-лингвистической и юридической судебной экспертизой (копия имеется в распоряжении Радио Свобода). Ее провели пять экспертов (филолог, три психолога и юрист) Пермского университета: Валерий Мишланов, Светлана Жданова, Лина Зарипова, Анна Печеркина и Николай Чудин.

Отвечая на три поставленных перед ними вопроса, эксперты пришли к единодушному мнению. Первое: подозреваемые виновны в грубом нарушении норм и правил поведения. Второе: их действия совершены по мотивам политической или идеологической ненависти или вражды. И третье: эти действия могут расцениваться как совместная акция, подготовленная по единому замыслу.

Подвергли осмеянию публичную деятельность В.В. Путина



В качестве доказательств в экспертном заключении содержатся такие формулировки: "Прослеживается желание участников происшествия повлиять на общественное мнение путем создания скандально-лживой ситуации" или "Об устойчивости преступной установки свидетельствует коллективный отказ от дачи показаний в соответствии со статьей 51 Конституции РФ". Надписи "лжец" и "военный преступник Пыня В.В.", говорится в экспертизе, "не предполагают какой-то вариативности и неоднозначности", а текст "выполняет функцию воздействия – идеологическую, пропагандистскую". И еще: "В тексте содержится негативная информация, относящаяся к президенту РФ". Анализ видеоролика тоже был сделан экспертами Пермского университета: они посчитали, что его авторы "подвергли осмеянию публичную деятельность В.В.Путина".

Эксперты пришли к выводу, что авторы акции и видеоролика "провоцировали аудиторию" и "заразили ее негативно в отношении действующей власти и Президента". При этом "объектом психологического воздействия выступали несовершеннолетние, которые особенно подвержены влиянию, а также женщины и лица поздней взрослости и пенсионного возраста". В конце эксперты пишут, что акция была спланирована, а "фигуранты являются низшим звеном, исполнителями чьих-то заказов и их деятельность можно рассматривать только в рамках данного состава (статья 213 УК РФ)".

Александр Котов, который благодаря этому заключению превратился из свидетеля в участника акции, говорит, что такая экспертиза больше похожа на обвинительное заключение:

– Мнения никем не избранных экспертов, которые фактически подменили собой и следствие, и суд, достаточно, чтобы ограничить мою свободу только по факту присутствия на месте предполагаемого преступления. В тот день мимо куклы прошли сотни человек. Многие из них фотографировали куклу. Многие из них переговаривались и обсуждали акцию. На моём месте мог оказаться любой из этих сотен людей.

Котов говорит, что следствие не могло передать дело в суд с имеющимися доказательствами, поэтому дело передали группе экспертов:

– А те, основываясь на тех же данных, что и следствие, но, не будучи сдержанными бюрократией, институциональными ограничениями и какой-либо ответственностью, просто ответили "да" на три ключевых вопроса: было ли нарушение порядка? были ли мотивы политической ненависти? был ли преступный сговор? В результате теперь следствию не нужно ничего доказывать, они просто сошлются на мнение экспертов и передадут дело в суд.

Когда я прочитала эту экспертизу, у меня было желание собрать чемодан и уехать из страны!



Адвокат Анастасия Шардакова, которая защищает Александра Котова, сказала, что всего в деле было проведено три подобных экспертизы. Эксперты, делавшие предыдущую, пришли к совершенно противоположным выводам. На те же самые вопросы они отвечали отрицательно:

– Когда я прочитала эту экспертизу, у меня было желание бросить все, собрать чемодан и уехать из страны! Невозможно представить, чтобы пять уважаемых преподавателей Пермского университета пришли к таким абсурдным выводам.

По словам адвоката, экспертиза неграмотна с юридической точки зрения. Линия защиты будет строиться на том, что Александр Котов был одним из многих свидетелей акции, в это время он случайно оказался в центре Перми и снял на телефон происходящее, что делали десятки людей на улице.

Второй фигурант дела – Александр Шабарчин рассказал Радио Свобода, что во время чтения выводов экспертов невозможно было сдержать смех:

– Смеялись я, адвокат и сам следователь! То, что это явный маразм, понимали не только мы, но и следователь, который пытался подсунуть нам подписку о неразглашении содержания данной "научной" работы. В ней переплелось всё: от новомодной тенденции выявления иностранных агентов до уже приевшейся пропаганды на ТВ о деструктивности любого вида протеста.

Смеялись я, адвокат и сам следователь!



По словам Шабарчина, эта экспертиза сама разжигает ненависть и неприязнь:

– По этой "экспертизе", если человек протестует против чего-то, то он априори деструктивный. Она способна криминализировать любой протест и любые высказывания.

По мнению Александра Котова, правоохранительная система нужна для того, чтобы судить и наказывать за преступления. "Но что делать, когда дело расследуется и поступает в суд на основаниях, которые противоречат здравому смыслу? На основаниях, по которым мог быть обвинён любой из случайных прохожих? Не становится ли такая система, облечённая властью, опаснее, чем любой преступник?" – задает он вопросы, которые пока остаются без ответа.