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1979 год, Афганистан, убийство Амина. Как это было

1979 год, Афганистан, убийство Амина. Как это было
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27 декабря 1979 года советские войска захватили власть в Кабуле

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