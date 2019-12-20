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"Медуза" о стрельбе на Лубянке: между спецслужбами не было координации

Во время расследования инцидента 19 декабря 2019

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Во время инцидента со стрельбой в Москве, произошедшего 19 декабря у главного здания ФСБ на Лубянке, по всей вероятности, огонь вёлся и после того, как был застрелен нападавший. Издание "Медуза" сообщило об этом по результатам своего расследования.

В день инцидента ФСБ сообщила об убийстве нападавшего около 19:08, а последние выстрелы, по свидетельству корреспондента "Медузы" были сделаны около 19:15.

На одной из видеозаписей есть кадры убийства мужчины, перебегавщего автостоянку возле здания ФСБ, на которой находился стрелок. Сопоставив разные видеокадры, их звуковые дорожки и звуки выстрелов на них, журналисты "Медузы" предположили, что сотрудники спецслужб не знали о точном числе стрелков, с которыми вели перестрелку. Авторы утверждают, что между подразделениями и ведомствами отсутствовала координация действий.

Cтрельба на Лубянке в Москве
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Первоначально российские СМИ сообщали, что сотрудник Федеральной службы безопасности убит во время перестрелки у здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы.

В пятницу во второй половине дня ТАСС сообщил, что второй сотрудник ФСБ, раненный в результате стрельбы на Лубянке в четверг, умер в больнице. Об этом агентству сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По её словам, "один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался".

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