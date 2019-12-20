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Украина и Россия достигли согласия о транзите газа в страны ЕС

Министр энергетики России Александр Новак и министр энергетики Украины Алексей Оржель в день переговоров в Берлине, 19 декабря 2019 года

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Европейская комиссия, Украина и Российская Федерация 20 декабря достигли договоренности о транзите российского газа через территорию Украины для европейских потребителей. Как сообщил Офис президента Украины Владимира Зеленского, договорённости достигнуты и относительно урегулирования взаимных претензий.

Детали договоренностей пока не раскрываются, ожидается, что это будет сделано во вторник, 21 декабря.

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Подписание пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину ожидается до нового года, сообщил "РИА Новости" вице-премьер Дмитрий Козак.

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