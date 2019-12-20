Украина и Россия достигли согласия о транзите газа в страны ЕС

Европейская комиссия, Украина и Российская Федерация 20 декабря достигли договоренности о транзите российского газа через территорию Украины для европейских потребителей. Как сообщил Офис президента Украины Владимира Зеленского, договорённости достигнуты и относительно урегулирования взаимных претензий.

Детали договоренностей пока не раскрываются, ожидается, что это будет сделано во вторник, 21 декабря.

Подписание пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину ожидается до нового года, сообщил "РИА Новости" вице-премьер Дмитрий Козак.