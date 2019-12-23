Больше не интересно. Наталья Геворкян – об эффекте чрезмерности

Я, конечно, знала, когда пресс-конференция Владимира Путина, и даже помнила, что она 15-я по счету. Но этим моё внимание к ней и ограничилось. Посмотрела на светящийся экран компьютера, на котором висела новостная лента, отвернулась и занялась своими делами. С тех пор вот уже несколько дней занимаюсь самоанализом, всё время возвращаюсь вот к этому моменту, когда я отвернулась.



Мне кажется, что эта история уже даже и не про президента Путина. И не про журналистов, для которых главная забава на этой пресс-конференции – сделать так, чтобы президент или его пресс-секретарь их заметили и дали возможность задать вопрос, без которого, впрочем, в удручающем большинстве случаев можно было обойтись. Эта история даже не про предсказуемость вопросов-ответов, хотя предсказуемость в таком формате автоматически снижает интерес к событию.

И всё же всё не то. Это, скорее всего, эффект чрезмерности – правления, слов, жестов, приемов, мимики всегда одного того же лица. Это не про осень патриарха, а про осеннее увядание восприятия, энтузиазма, интереса к одному и тому же лицу. Любопытство исчерпано за 20 лет, правда и неправда переплетены и привычны, ответы и не ответы известны заранее. Уверяю вас, если посадить на место президента любого вменяемого журналиста, который активно работал последние 20 лет, и попросить его сыграть ответы президента, он или она сделают это без особого усилия. А уж Дмитрий Песков, мне кажется, давно может заменить шефа и давать пресс-конференции вместо него.

У меня дома летом упала люстра. Ничто не предвещало, она висела себе и висела на довольно увесистой цепи, и всё же в один прекрасный вечер грохнулась на пол. "Усталость металла", – буднично констатировал мастер. Я впервые наблюдала такой эффект в действии, и это, надо сказать, удивительная штука, именно потому, что ничто не предвещает. С человеческим материалом происходит примерно то же самое.

Годами наблюдаешь за человеком, следишь за его словами, узнаешь уже с полувзгляда его недовольство или раздражение, его удовлетворенность или радость, и кажется, что пока этот человек присутствует в кресле, на экране, в сводках новостей – так и будет продолжаться. И вдруг в какой-то совершенно непредсказуемый момент всё заканчивается, как будто выдернули шнур из розетки. У кого-то раньше такое случается, у других позднее, но – всё, дальше не интересно.

Правящий десятилетия интересен ширнармассам только ответом на один вопрос: что дальше?

Придумываются всякие ухищрения, чтобы сохраниться десятилетиями во власти, и в результате получаешь неминуемый эффект "пересидел". Везде, во всем мире это повторяется из раза в раз с каждым, кто пренебрег здравым смыслом (даже если не нарушил букву конституции), уверяя себя и окружающих, что его десятилетия на галерах – исключительно ради страны, ради блага народа, ради высокой цели, ради миссии. А неблагодарный люд просто теряет интерес, привыкает, включает инерцию, не то чтобы как-то в массе своей активно возражает (но в некоторых странах бывает и иначе), но всё уже заранее знает и ничего не ожидает.

Правящий десятилетия интересен ширнармассам только ответом на один вопрос: что дальше? Что за горизонтом этого правления? Но и это все уже усвоили: ответ будет в последний момент, так что ожидания от этой пресс-конференции были не высокими и не низкими, а просто нулевыми. Скука эта, наверное, вполне обоюдная, но президент почему-то не позволяет себе отказаться от избитого и не работающего уже формата. Зритель легко выключает телек, или не включает, или включает фоном, без радости или огорчения, равнодушно. Российский президент – не первый, но, скорее всего, один из последних "пересидевших". Как и все они, Путин проживает сейчас это затухание восторженной потенции народа. Мне кажется, не замечая этого. Дело не столько в возрасте, сколько в сроке, в этой нескончаемости на фоне дико убыстрившегося времени и учащенного пульса меняющегося в XXI веке мира.

Как говорил мне когда-то очень умный человек, красиво уйти куда сложнее, чем красиво прийти. "Красиво" включает в себя "вовремя". Этого не произошло, политический лидер себя уже пережил, осень естественно наступила, люди объяснимо устали, ну и подросло поколение, которое разве что его слова "я ухожу" смогут заставить включить любопытство, а также телевизор, но скорее всё же компьютер.

Наталья Геворкян – журналист

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