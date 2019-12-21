В Бурятии двоих полицейских задержали за убийство 17-летней давности

Следственный комитет сообщил о задержании бывшего и действующего сотрудников полиции Бурятии по подозрению в двойном убийстве в 2002 году.

В августе того года в 4 километрах от автодороги Иркутск — Чита были обнаружены тела двух убитых девушек, 17 и 18 лет, сообщает ведомство. По версии следствия пьяные полицейские во время застолья поссорились с подругами и зарубили их топором.

По предъявленным статьям полицейским грозит лишение свободы вплоть до пожизненного. Следствие сообщило, что отрабатывает версию о причастности к преступлению других сотрудников полиции.

Следственный комитет не называет имена задержанных полицейских. Анонимный телеграм-канал "Степной дозор" сообщил, что по делу прошёл обыск у начальника Управления уголовного розыска на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Владимира Казадаева. Официально эта информация не подтверждалась, источник газеты "Московский комсомолец в Бурятии" заявил, что высокопоставленный полицейский в деле не упоминается.