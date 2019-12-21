Госдепартамент: участие "ЧВК Вагнера" усиливает конфликт в Ливии

Высокопоставленный представитель Государственного департамента США заявил агентству Reuters, что в Вашингтоне обеспокоены усилением конфликта в Ливии и растущим числом российских наёмников в этой стране.

США по-прежнему признают ливийское Правительство национального согласия во главе с Файезом аль-Серраджем. Вместе с тем Вашингтон не поддерживает в этом конфликте ни одну из сторон, общаясь со всеми участниками, которые могут повлиять на заключение соглашения. Однако беспокойство США вызывает "обострение военного противостояния".



"В связи с ростом количества сообщений о силах "ЧВК Вагнера" и наёмниках на местах мы думаем, что это меняет общий вид конфликта и усиливает его", – сказал собеседник, говоривший на условиях анонимности.

Рост сообщений о силах "ЧВК Вагнера" и наёмниках меняет общий вид конфликта и усиливает его

Возглавляемую маршалом Халифой Хафтаром так называемую Ливийскую национальную армию поддерживают Египет, ОАЭ и, с недавних пор, российские наёмники. Об этом говорят дипломаты и представители Триполи. Этот вопрос обсуждался во время недавних переговоров госсекретаря Майка Помпео и его российского коллеги Сергея Лаврова.



Помпео заявил, что военного решения этого конфликта не существует и что Вашингтон призвал другие страны не посылать оружие в Ливию. Госсекретарь напомнил Сергею Лаврову об эмбарго СБ ООН на поставку оружия в Ливию.

Представитель Госдепартамента добавил, что участие вагнеровцев не изменило расстановку сил в пользу Хафтара. "Это способствует конфликту, который ведет к гибели большего числа людей, к увеличению ущерба для гражданского населения, для инфраструктуры, аэропортов, больниц… Но в то же время мы не видим, что Хафтар побеждает", – добавил источник.