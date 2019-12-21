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Госдепартамент: участие "ЧВК Вагнера" усиливает конфликт в Ливии

Халифа Хафтар посетил Москву 14 августа 2017 года (на снимке), где провёл встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым

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Высокопоставленный представитель Государственного департамента США заявил агентству Reuters, что в Вашингтоне обеспокоены усилением конфликта в Ливии и растущим числом российских наёмников в этой стране.

США по-прежнему признают ливийское Правительство национального согласия во главе с Файезом аль-Серраджем. Вместе с тем Вашингтон не поддерживает в этом конфликте ни одну из сторон, общаясь со всеми участниками, которые могут повлиять на заключение соглашения. Однако беспокойство США вызывает "обострение военного противостояния".

"В связи с ростом количества сообщений о силах "ЧВК Вагнера" и наёмниках на местах мы думаем, что это меняет общий вид конфликта и усиливает его", – сказал собеседник, говоривший на условиях анонимности.

Рост сообщений о силах "ЧВК Вагнера" и наёмниках меняет общий вид конфликта и усиливает его

Возглавляемую маршалом Халифой Хафтаром так называемую Ливийскую национальную армию поддерживают Египет, ОАЭ и, с недавних пор, российские наёмники. Об этом говорят дипломаты и представители Триполи. Этот вопрос обсуждался во время недавних переговоров госсекретаря Майка Помпео и его российского коллеги Сергея Лаврова.

Сергей Лавров (слева) и Майк Помпео (справа)
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Помпео заявил, что военного решения этого конфликта не существует и что Вашингтон призвал другие страны не посылать оружие в Ливию. Госсекретарь напомнил Сергею Лаврову об эмбарго СБ ООН на поставку оружия в Ливию.

Представитель Госдепартамента добавил, что участие вагнеровцев не изменило расстановку сил в пользу Хафтара. "Это способствует конфликту, который ведет к гибели большего числа людей, к увеличению ущерба для гражданского населения, для инфраструктуры, аэропортов, больниц… Но в то же время мы не видим, что Хафтар побеждает", – добавил источник.

  • Полевой командир маршал Халифа Хафтар – профессиональный военный, имеет двойное американское и ливийское гражданство. В настоящее время он командует Ливийской народной армией, которая под его руководством сместила девять муниципальных советов, заменив их военной администрацией. Таким образом, в мае 2019 года в Ливии началась вторая гражданская война.
  • В марте 2015 года Халифа Хавтар был назначен командующим войсками, которые подчиняются избранному законодательному органу – Ливийской палате представителей.

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