В Хорватии проходят выборы президента

В Хорватии началось голосование на выборах президента. В стране работают более 6,5 тысяч избирательных участков. Они открыты с 7:00 по местному времени (9:00 мск) до 19:00 по местному времени (21:00 мск).

На пост главы государства претендуют 11 кандидатов. Фаворитами, по данным соцопросов, являются действующий президент страны Колинда Грабар-Китарович, бывший премьер-министр республики, выдвиженец от оппозиционной Социал-демократической партии Зоран Миланович и певец и музыкант Мирослав Шкоро.

Согласно данным избиркома Хорватии, правом голоса на этих выборах обладают около четырёх миллионов избирателей, в том числе проживающих за рубежом.

Если ни один из кандидатов не получит в первом туре более 50% голосов, то через 14 дней состоится второй тур. В нём примут участие два претендента, набравших наибольшее число голосов в первом туре.