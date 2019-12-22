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Россия искажает картину Второй мировой войны – МИД Польши

Флаги Польши и Евросоюза

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МИД Польши заявил, что российские власти искажают картину Второй мировой войны. Так внешнеполитическое ведомство прокомментировало высказывание Владимира Путина.

Президент России заявил ранее, что Советский Союз был последним, кто подписал с Германией договор о ненападении, также известный как пакт Молотова - Риббентропа. Путин также отметил, что "Польша приняла участие в разделе Чехословакии".

Слова Путина, по мнению польского МИДа, "подрывают совместную работу польских и российских экспертов", призванных разобраться в сложных вопросах истории двух стран.

На заявление Варшавы отреагировал российский МИД. Официальный представитель Мария Захарова заявила, что власти Польши сами подрывают двусторонние отношения и работу экспертов. Она уверена, что у Варшавы агрессивная риторика, и снос советских памятников является этому прямым доказательством.
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Путин пишет статью про пакт Молотова – Риббентропа

На недавней пресс-конференции президент России Владимир Путин ​ изложил своё видение исторических событий. Он заявил, что к 75-летию Победы напишет статью о причинах Второй мировой войны и политике СССР в предвоенной Европе.

В сентябре Польша не пригласила президента России Владимира Путина на мероприятия по поводу 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

  • В связи с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны Европарламент 19 сентября принял резолюцию, в которой возложил ответственность за её развязывание как на Германию, так и на Советский Союз и осудил тоталитарные режимы – как нацистский, так и коммунистический.
  • Пакт Молотова - Риббентропа – договор о ненападении между Германией и Советским Союзом – был подписан 23 августа 1939 года в Москве. К договору прилагался секретный протокол, который определил сферы влияния Москвы и Берлина в Центральной и Восточной Европе. Это позволило нацистской Германии напасть на Польшу, а Советскому Союзу – захватить Эстонию, Латвию и Литву.

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