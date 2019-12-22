Россия искажает картину Второй мировой войны – МИД Польши

МИД Польши заявил, что российские власти искажают картину Второй мировой войны. Так внешнеполитическое ведомство прокомментировало высказывание Владимира Путина.

Президент России заявил ранее, что Советский Союз был последним, кто подписал с Германией договор о ненападении, также известный как пакт Молотова - Риббентропа. Путин также отметил, что "Польша приняла участие в разделе Чехословакии".

Слова Путина, по мнению польского МИДа, "подрывают совместную работу польских и российских экспертов", призванных разобраться в сложных вопросах истории двух стран.

На заявление Варшавы отреагировал российский МИД. Официальный представитель Мария Захарова заявила, что власти Польши сами подрывают двусторонние отношения и работу экспертов. Она уверена, что у Варшавы агрессивная риторика, и снос советских памятников является этому прямым доказательством.

На недавней пресс-конференции президент России Владимир Путин ​ изложил своё видение исторических событий. Он заявил, что к 75-летию Победы напишет статью о причинах Второй мировой войны и политике СССР в предвоенной Европе.

В сентябре Польша не пригласила президента России Владимира Путина на мероприятия по поводу 80-й годовщины начала Второй мировой войны.